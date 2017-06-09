Кто займет место Prisma в торговом центре Rīga Plaza

Предприятие розничной торговли «Maxima Latvija» заключило договор с центром моды и развлечений «Rīga Plaza» об аренде помещений для открытия продовольственного супермаркета «Maxima XXX». «Maxima Latvija» планирует инвестировать в создание нового супермаркета 2,06 млн. евро.

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В ближайшее время предприятия подадут все необходимые документы в Совет по конкуренции, поскольку только с его разрешения могут быть начаты работы по открытию продовольственного супермаркета.

Площадь магазина «Maxima XXX» составит почти 4800 квадратных метров, и в нем жителям будет доступно более 60 тысяч различных продовольственных и промышленных товаров.

С ростом популярности продовольственных продуктов для веганов и вегетарианцев планируется и в этом магазине оборудовать особый стенд с такими продуктами.

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Для удобства клиентов будут также созданы кассы для семей с детьми и кассы самообслуживания, которым отдают предпочтение примерно 27% покупателей в тех магазинах «Maxima Latvija», в которых они доступны.

«Центр моды и развлечений «Rīga Plaza» планирует глобальную реконструкцию бывшей зоны гипермаркета объемом более 8000 м2, работы начнутся уже в ближайшее время», – отметила руководитель центра моды и развлечений «Rīga Plaza» Эгита Пуките.































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