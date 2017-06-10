В Латвию прибыли свыше 100 канадских солдат из боевой группы НАТО

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Свыше 100 канадских военнослужащих из боевой группы многонационального сводного батальона НАТО прибыли в Латвию. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

В Латвию прибыли солдаты из 1-й механизированной бригады Вооруженных сил Канады. Они прилетели в международный аэропорт Риги на самолете CC-150 Polaris. «Планируется, что в течение следующей недели в Латвию прибудут все канадские военнослужащие», - указывает Минобороны.

На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составит свыше 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении.

Реклама

ВС Канады направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведвзвод, Албания - 18 саперов, Италия - 160 пехотинцев и бронемашины, Польша - танковую роту с 160 военными. Еще 50 военнослужащих в Латвию направит Словения, а Испания дислоцирует 300 военных из механизированной пехотной роты, бронемашины, танки и военных инженеров.

В республику ранее уже прибыла группа военных инженеров из Канады для строительства военной базы. В ее состав вошли около 50 военнослужащих инженерного подразделения ВС Канады. В Латвии они построят базовый лагерь, рассчитанный на 500 военных. В страну также уже была доставлена боевая техника и экипировка ВС Канады для подготовки развертывания международного батальона НАТО.

Канадский батальон НАТО будет развернут в Латвии до 19 июня.

Еще по этой теме
В субботу в Латвию прибудут более 100 канадских военнослужащих

В субботу в Латвию прибудут более 100 канадских военнослужащих


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 75000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе Wo&Men

Ученые узнали, что может изменить внешность ребенка еще в утробе

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс Hi-Tech

NASA отобрало 12 человек для полета на Марс

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой» Wo&Men

Присоединяйтесь! В Сети стартовал флешмоб «Приседай с собакой»

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака Showbiz

Экс-солист группы «На-На» откровенно рассказал о рецидиве рака

Полезные советы для тех, кто съел слишком много Wo&Men

Полезные советы для тех, кто съел слишком много

Армия

Канада

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 