В ближайшие дни в Латвии похолодает; Янову ночь обещают без дождя

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В ближайшие дни в Латвии понизится температура воздуха, пройдут дожди, но Янова ночь на большей части территории страны может пройти без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Погодные условия резко изменятся во вторник. Над Швецией и Балтийским морем сформировался циклон, южная оконечность которого затронет Латвию, принеся с собой осадки, порывистый ветер и грозы. Температура воздуха во вторник составит +17..+22 градуса.

В среду и четверг также ожидаются кратковременные дожди, дневная температура составит всего +13..+18 градусов,

а ночью на большей части территории страны опустится ниже +10 градусов.

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В соответствии с нынешними прогнозами в Янову ночь дожди ожидаются лишь в некоторых регионах, а уже следующий день они пойдут по всей стране.


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