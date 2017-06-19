Лембергс: Латвия за пределами Риги «анорексична»

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Латвия должна разделиться на два статистических региона, чтобы развивалась «вымирающая» ее часть за границами Большой Риги.

Так считает июньский гость клуба DB, выбранный в очередной раз многолетний глава Вентспилсского самоуправления, президент Латвийской ассоциации транзитного бизнеса Айвар Лембергс. Он считает, что для оживления регионов нужны неотложные меры, потому что, по его мнению,

для территории за пределами Рижской агломерации характерен «намененно вызванный голод».

Около Риги образовался компактный регион, количество населения в котором, в отличие от остальной Латвии, растет. Лембергс сразу же оговорился, что человек с точки зрения бизнеса - это рабочая сила или ресурс, и его иссякание - это проблема. «Давайте рассмотрим ВВП на душу населения и сравним его со средними показателями ЕС. В Рижском регионе этот показатель за шесть лет (с 2008 по 2014) вырос до 107%, что на 7% выше среднего в ЕС», - показал Лембергс данные в таблице. В Видземском регионе показатель вырос на 4%), в Курземском на 2%), в Земгальском на 2%, в Латгальском - ровно на ноль.

Реклама

Что касается показателя Латвии в целом, то ВВП на душу населения по сравнению со средними показателями ЕС за шесть лет с 59% вырос до 64%, или на 5%. Несомненно, в любой стране столица развивается быстрее, чем остальная территория, но в случае Латвии проблема в другом. После вступления в ЕС Латвия дефинирована как один большой регион, откуда теоретически вытекает, что Латгале развита в той же степени, что и Рига. Поэтому и поддержка в бизнесе полагается всем одинаковая, сказал Лембергс.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 62000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров Hi-Tech

WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о взломе роутеров

У Юпитера нашли еще две луны Hi-Tech

У Юпитера нашли еще две луны

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер Showbiz

Названа причина смерти актрисы Кэрри Фишер

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество Hi-Tech

Ученые выяснили, когда солнце уничтожит человечество

Узнай свои психические способности по знаку Зодиака Wo&Men

Узнай свои психические способности по знаку Зодиака

Латвия

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 