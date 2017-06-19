Лембергс: Латвия за пределами Риги «анорексична»

Латвия должна разделиться на два статистических региона, чтобы развивалась «вымирающая» ее часть за границами Большой Риги.

Так считает июньский гость клуба DB, выбранный в очередной раз многолетний глава Вентспилсского самоуправления, президент Латвийской ассоциации транзитного бизнеса Айвар Лембергс. Он считает, что для оживления регионов нужны неотложные меры, потому что, по его мнению,

для территории за пределами Рижской агломерации характерен «намененно вызванный голод».

Около Риги образовался компактный регион, количество населения в котором, в отличие от остальной Латвии, растет. Лембергс сразу же оговорился, что человек с точки зрения бизнеса - это рабочая сила или ресурс, и его иссякание - это проблема. «Давайте рассмотрим ВВП на душу населения и сравним его со средними показателями ЕС. В Рижском регионе этот показатель за шесть лет (с 2008 по 2014) вырос до 107%, что на 7% выше среднего в ЕС», - показал Лембергс данные в таблице. В Видземском регионе показатель вырос на 4%), в Курземском на 2%), в Земгальском на 2%, в Латгальском - ровно на ноль.

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Что касается показателя Латвии в целом, то ВВП на душу населения по сравнению со средними показателями ЕС за шесть лет с 59% вырос до 64%, или на 5%. Несомненно, в любой стране столица развивается быстрее, чем остальная территория, но в случае Латвии проблема в другом. После вступления в ЕС Латвия дефинирована как один большой регион, откуда теоретически вытекает, что Латгале развита в той же степени, что и Рига. Поэтому и поддержка в бизнесе полагается всем одинаковая, сказал Лембергс.