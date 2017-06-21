Мотоциклисты начали борьбу за большие права на дорогах

На портале общественных инициатив Manabalss.lv организован сбор подписей за внесение поправок в Правила дорожного движения, которые разрешили бы водителям мотоциклов, мопедов и скутеров передвигаться также по полосам общественного транспорта, не препятствуя его движению, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Идею поддерживает и Дирекция по безопасности дорожного движения (CSDD), и полиция, где указывают — мотоциклисты уже сегодня позволяют себе ездить по полосам для автобусов. Наказать их за это практически невозможно, да и смысла нет – никаких помех для участников дорожного движения своими действиями они не создают.

Ранее большим провалом закончились попытки московских мотоциклистов добиться права передвигаться по полосам общественного транспорта. Власти им отказали, сославшись на итоги эксперимента, который показал, что автобусы, перестраиваясь и выезжая из карманов на остановках, создают проблемы для движения, а значит, присутствие там мотоциклистов — нецелесообразно. Латвийские байкеры, вопреги краху своих соседей, тоже начали борьбу за полосы общесвтенного транспорта.

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«Не будем скрывать, что по транспортной полосе можно быстро передвигаться, и никаких препятствий для автобусов мотоциклисты не создают — скорость не превышает положенных для города 50 км/ч. Так что я думаю, инициатива должна легализовать то, что уже происходит. Конечно, сейчас езда по транспортной полосе считается нарушением, но будем смотреть здраво: пробок от этого меньше, а движение транспорта — быстрее», — указал «Домской площади» автоэксперт Арнис Блоданс.

Практика использования мотоциклистами полос движения для общественного транспорта существует и в других странах мира.

Этот опыт вполне можно было бы перенять и в нашей стране, считают в CSDD.

«Вначале надо дождаться, будут ли собраны все 10 тысяч подписей. Но в принципе, в CSDD считают, что инициатива обсуждаема, и такое решение могло бы иметь место. Конечно, разрешать мотоциклам ездить по полосам общественного транспорта можно было только там, где это безопасно, и при этом устанавливая в этих местах специальные дорожные знаки», — рассказал представитель дирекции Роландс Румба.

Инициативу поддерживают и в Государственной полиции. Там даже обсуждали ее с Ригас сатиксме. предприятие обслуживающие перевозки пассажиров не выразило недовольства и по словам стражей порядка, готово поделить полосу с мотоциклистами.

«Сейчас мотоциклы ездят между рядов, что тоже небезопасно.

Вопрос, что лучше: ехать по пустой полосе в момент, когда на ней нет общественного транспорта, или ехать между рядов и рисковать зацепить зеркала, упасть или еще что-то

— эта вероятность намного больше, чем просто ехать справа по пустой полосе. С такой точки зрения это намного безопаснее», — пояснил представитель Госполиции Андрис Лоцс.

Езда мотоциклистов между рядами автомобилей – тоже больной вопрос в латвийских правилах дорожного движения, отмечает Лоцс. Хотя четко в документах этого не прописано, она в нашей стране запрещена. Но практикуется сплошь и рядом.

«В правилах написаны две вещи: надо соблюдать безопасные дистанцию и интервал (что при езде между рядов просто физически невозможно), а во-вторых — в правилах ясно сказано, что нельзя ездить по разделительной разметке. Мотоциклисты так ездят, но мы на это смотрим... Ну, так», — сказал Лоцс, намекая, что фактически полиция прикрывает на эти нарушения глаза.

Мотоциклисты говорят, что передвижение между рядами — это не блажь, а необходимость, продиктованная спецификой транспортного средства. И никакой угрозы для других участников дорожного движения она не создает.

«Между рядов мы едем на малой скорости, пока машины стоят. Это делается везде — в Европе, Германии. Мотоциклисты пользуются преимуществами, чтобы разгрузить транспортный поток. К тому же, мотоциклы не рассчитаны на долгое стояние [в пробке], они нагреваются, они не могут стоять под дождем, или если печет солнце, это влияет на работу двигателя, на состояние всего транспортного средства...

Поэтому мы ездим между рядами, никому не мешаем. Не знаю, чего тут бояться», — говорит президент Ассоциации мотоклубов Латвии Айварс Фрейманис.

В полиции говорят, что даже если бы очень хотели оштрафовать нарушителей — сделать этого не смогли бы. Так что запрет, по сути, несет лишь формальный характер.

«Какая-то толерантность [с нашей стороны] в этом есть, да и в принципе фиксировать эти нарушения очень трудно. Как правило, когда мотоциклисты видят трафарированную машину полиции, они никогда не ездят между рядов», — указал Лоцс.

Что касается инициативы разрешить мотоциклам предвигаться по полосам общетсвенного транспорта, за неделю ее подписали 230 человек. Для того, чтобы она попала на рассмотрение в сейм, необходимо собрать 10 000.