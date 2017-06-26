В Латгалии пациентов больницы отправляют домой прямо среди ночи?

Два тревожных сигнала поступили от жителей Скрудалиенской волости Даугавпилсского края. Оба обращения содержат жалобы на работу Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ).

Люди ищут поддержки у депутатов, привлекают прессу. По их рассказам выходит, что жителей волостей, привезенных «неотложкой» и по разным причинам не госпитализированных, отправляют домой на ночь глядя.

Валентина, поселок Силене:

Реклама

Мой муж, Язеп, 1937 года рождения, инвалид 2 группы, у него больное сердце, 10 июня был доставлен в ДРБ на скорой – он задыхался. Оставлять его не стали, а отправили в 2 часа ночи на такси домой – в Силене! Пенсия у нас небольшая и заплатить таксисту 25 евро было нелегко. Неужели нельзя было оставить мужа переночевать, утром его смог бы забрать сын? Мне сказали, что муж отказался от госпитализации, но никаких подписей он не ставил – несмотря на возраст он человек вполне адекватный. И на вызов такси он не мог согласиться – так как прекрасно понимает, сколько у нас денег. Мы его не привозили, говорят! Как так можно? К тому же ему снова стало плохо, и его сразу положили под капельницу в бывшую железнодорожную больницу, где сейчас пульмонология.

Ульяния, поселок Варпене:

Я живу в Скрудалиенской волости. 15 июня, около 20:00, у меня был сердечный приступ. Невестка вызвала скорую – повезли в больницу. Там взяли анализ крови, сделали флюорографию и в 12 часов ночи отправили домой. Чем я буду добираться – никто не спросил. Хорошо, что по случайности недалеко был внук на машине, он меня и отвез. Переночевать не предложили.

Портал попросил прокомментировать эти обращения члена правления ДРБ Рейниса Йокстса. Надо признать, что Р. Йокстс занял конструктивную позицию. Выяснив обстоятельства, изложенные в жалобах, он предложил пострадавшим от действий персонала больницы людям встретиться, чтобы обсудить ситуацию.

По его словам, речь идет о каких-то двух правдах – одна есть у пациентов, другая – у подчиненных. Пациентов за двери не выставляют. К примеру, о Язепе из Силене Р. Йокстс сообщил следующее: показаний для госпитализации этого человека не было, ему было предложено остаться в больнице до утра, но он категорически отказался и сам попросил вызвать такси.

Не доверять своим подчиненным я не могу, – подчеркнул Р. Йокстс.

Действительно, две правды. И люди пожилые, и, возможно, не всегда однозначно понимают заданные им вопросы. Но ведь простая логика тоже имеет право на существование – ночная поездка на такси за город по карману далеко не каждому пенсионеру. Остается надеяться, что подобные недопонимания – это исключения из общих правил.