Синоптики предупреждают об усилении ветра

В понедельник в отдельных районах Латвии ожидается сильный ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в течение ближайших часов в отдельных районах страны порывы юго-западного, западного ветра усилятся до 20-21 метров в секунду.

Русский TVNET уже сообщал, что в понедельник ожидается порывистый ветер и кратковременный дождь, на морском побережье порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду, в отдельных регионах возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +15 до +18 градусов, ночью - от +11 до +15 градусов.

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Во вторник сохранится такая же погода, но ветер стихнет. Ночная температура составит +8..+13 градусов, днем будет от +15 до +18 градусов.

Во второй половине недели к Латвии приблизится циклон, который принесет влажные и теплые воздушные массы. Во многих регионах ожидается дождь, местами сильный, а температура воздуха может повыситься до +25 градусов.

В выходные ожидается дождливая и умеренно теплая погода. Ночью температура воздуха составит +11.. +16 градусов, днем - +15.. +20 градусов.

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