Государство готово выделить 700 000 евро на уборку места свалки в Юрмале

Ugunsgrēks Jūrmalas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā
 

Ugunsgrēks Jūrmalas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā. Фото: Ieva Makare/LETA

На приведение в порядок пострадавшего от пожара места свалки отходов в Юрмале государство могло бы выделить до 700 тыс. евро. Об этом сегодня сообщил журналистам министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс после обсуждения этого вопроса на совещании партий правящей коалиции.

Предполагается, что 27 июня правительство поддержит проект соответствующего постановления. После этого будет начата процедура переговоров с предприятиями - потенциальными исполнителями этих работ.

Затем планируется взыскать потраченные средства с ответственных владельцев, пояснил министр

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Как сообщалось, 18 июня пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло на нелегальной свалке в Юрмале, где хранилось около 23 тыс. тонн отходов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе окружающей среды (ГСОС).

Предприятие «Prima M», которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки.

Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара

Фото: Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара0

Региональное управление ГСОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГСОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня.

Пожар вызвал ухудшение качества воздуха и в Юрмале, и в Риге. ГСОС подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб.

Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

По данным «Firmas.lv», ООО «Prima M» зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО «SO Trust», которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО «SO Trust» занимается погрузочно-разгрузочными работами.

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