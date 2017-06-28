Торговля людьми: Госсекретарь США раскритиковал Латвию

Рекс Тиллерсон
 

Рекс Тиллерсон. Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik

Несмотря на усилия латвийского правительства, в некоторых важных сферах предотвращения торговли людьми в Латвии не введены даже минимальные стандарты, говорится в опубликованном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном докладе «О предотвращении торговли людьми».

Как сообщили агентству ЛETA в посольстве США в Риге, минимальные стандарты не введены, например, для лиц, осужденных за торговлю людьми, суды продолжают выносить мягкие приговоры, обычно не предусматривающие тюремного заключения. Сотрудникам различных служб не хватает знаний о признаках торговли людьми, что затрудняет выявление таких случаев.

В докладе содержатся конкретные рекомендации латвийскому правительству, в том числе

подчеркивается необходимость увеличить количество случаев уголовного преследования и судебных процессов по делам о торговле людьми.

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Рекомендуется усилить выявление жертв торговли людьми, уделяя особое внимание несовершеннолетним лицам в системе внесемейной опеки, вовлеченным в проституцию и эксплуатируемым на принудительных работах.

Необходимо также расширить возможности обучения полицейских, прокуроров и судей, чтобы повысить уровень их знаний обо всех формах торговли людьми, и полностью финансировать и выполнить программу предотвращения торговли людьми на 2014-2020 гг.


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