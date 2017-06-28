Все за клубникой! В ближайшие дни цены упадут

Торговля латвийской клубникой набирает обороты! На рынках Риги стоимость местной ягоды составляет от 4 до 7 евро за килограмм. Если хочется биологически выращенную, большую и сладкую клубнику по 3 евро, то нужно ехать в Зилупе.

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В поисках лучшей клубники

Рижский центральный рынок выглядит как красное море, пахнущее клубникой. Выбор клубники и вишни большой. Чаще всего ягоды не местные, но ввезены из южных земель, поэтому стоят дешевле. Так, польская клубника стоит всего от 2 до 4 евро за килограмм.

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Клубника сладкая и ароматная, но покупатели жалуются, что она мягкая, водянистая и по пути до дома теряет форму и давится.

Хорошая новость для тех, кто ждет, что на рынке увеличится предложение местных ягод и цена упадет! В конце недели в Риге, в квартале Калнциема, а также на рынках Елгавы, Резекне и Цесиса ожидается наплыв клубники, так как ягода созрела и крестьяне сейчас начали собирать урожай.

Опрошенные TVNET садоводы рассказали, что им повезло - морозы клубнику не уничтожили, так как тогда она еще не начала цвести. Урожай хороший, осталось лишь засучить рукава и браться за дело.

Несколько недель назад стоимость местной, но тепличной клубники достигала до 12 евро за килограмм.

Скоро полевую клубнику можно будет приобрести за пару евро - почти так же дешево, как польскую.

За прилавком Центрального рынка преимущественно стоят люди, которым до садоводства так же далеко, как до звезд. Опрошенные продавцы честно признают, что о продукции ничего не знают - ни где росла, ни кто устанавливает разницу цен. Темно-красная вишня идет из Венгрии, Польши, Испании. Польская - самая дешевая, но в плане вкуса венгерская и испанская вишня особо не отличаются.

Можно напрасно ждать латвийскую вишню, которая должна была вскоре появиться на прилавках, - ее не будет. Большая часть цветков весной замерзла. Более того, есть хозяйства, где замерзли не только цветки и ветви, но погибли и сами деревья.

Фото: TVNET

Мороз уничтожил почти все

Умеренный пессимизм царит среди садоводов, общие потери которых составляют около 15 млн евро. Весенние заморозки, когда мороз на уровне почвы достигал -7 градусов и продержался три ночи, основательно опустошили сады. Наилучшая ситуация в Латгале и на севере Видземе, а больше всего от морозов пострадал регион Курземе.

Урожай яблок и груш этой осенью будет на 50% меньше, чем планировался. Не дождемся мы и смородины, черники и малины.

Со сливами будет вообще печально.

Фото: LETA

Ягода из других стран вкусная, но надо считаться, что химикатов они получают больше, чем наша. Латвия находится в северной зоне, где не разрешено использовать так много препаратов для уничтожения вредителей как, к примеру, в Польше.

Чем дальше на юг, тем более благоприятная среда для вредетелей, поэтому там разрешено интенсивнее опылять поля.









































Aizvērt Клубника на Центральном рынке Риги Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Покупатели могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда нечестный торговец пытается выдать иностранную ягоды за местную, продать за более высокую цену. При этом люди пытаются поддержать местных крестьян, покупают клубнику дороже, а оказывается, что их одурачили - ягоду привезли с Польши, и торговец просто нажился.

У Продовольственно-ветеринарной службы нет достаточных ресурсов, чтобы проконтролировать всех торговцев. Продавцу по запросу нужно показать документы о происхождении продукции. Случается, что у крестьянина две корзины с клубникой одного сорта, но одна закуплена в Польше. Таким образом, «по документам все в порядке». Поэтому - присматривайтесь внимательнее, не стесняйтесь пробовать и приобретайте действительно местный товар.

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