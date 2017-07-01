Июнь в Латвии: выборы, жуткий пожар и объятия Роналду с мальчиком

К сожалению, из-за отсутствия солнца и тепла первый месяц лета латвийцем принес больше разочарования, чем радости и наслаждения. Тем не менее, нельзя отрицать, что июнь был по-настоящему богат на события: выборы в городские и краевые думы, приезд лучшего футболиста мира, празднование главного события лета - Лиго, ну и, конечно, блистательная победа нашей теннисистки Елены Остапенко. Русский TVNET, с надеждой на улучшение погодных условий, в очередной раз предлагает вспомнить, что важного произошло за эти 30 дождливых дней.

Латвийцы выбрали «новых» руководителей городов

3 июня по всей Латвии прошли выборы в городские и краевые думы и это, пожалуй, стало главным событием нынешнего года. Русский TVNET в режиме реального времени следил за ходом голосования и вел репортажи с избирательных участков. Как это обычно и бывает, одних итоги выборов обрадовали, других огорчили, тем не менее из девяти городов республиканского значения новые мэры избраны в трех городах, в остальных у власти остались прежние руководители.

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Aizvērt Рижане участвуют в муниципальных выборах Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: Жизнь после выборов: Что теперь ждет правительство?

ЧИТАЙ НА TVNET: В большинстве самоуправлений власть после выборов не сменится

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В Латвии ждут лета и терпят «шутки» природы

В июне погода не только разочаровывала жителей страны, но и, мягко сказать, удивляла. На Латвию обрушились сильные дожди, ветра, грозы, а в некоторых частях страны температура воздуха ночью падала до нуля. Так, например, в конце месяца жертвой природных «шуток» стала столица соседствующей Литвы - мощные ливни затопили улицы Вильнюса. В социальных сетях появлялись видео и фото, на которых отчетливо было видно, как на залитых водой улицах застревали автомобили, затрудяя движение во многих районах города. По данным литовских синоптиков, количество осадков в Вильнюсе 29 июня составило 45 литров на квадратный метр, что превышает половину месячной нормы.















Aizvērt Последствия ветра в Сигулде twitter/@bishopk twitter/@bishopk twitter/@bishopk twitter/@bishopk Christopher Volkovicky Reinis Ādamsons Reinis Ādamsons Reinis Ādamsons







ЧИТАЙ НА TVNET: В Сигулдском крае ураганный ветер поломал деревья и повредил здания

ЧИТАЙ НА TVNET: Катастрофа в Вильнюсе: вылилось 45 литров осадков на кв. метр. Грозовые тучи уже в Латгалии

ЧИТАЙ НА TVNET: Эстония готовится к мощному шторму: судоходные компании отменяют рейсы

Латвия принимает чемпионов Европы и лучшего футболиста мира Роналду

9 июня, в рамках 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 в группе В команда Латвии принимала чемпионов Европы Португалию. Футбольный матч прошел на стадионе «Сконто». Со счетом 3:0 Португалия обыграла Латвию. Криштиану Роналду открыл счет на 41-й минуте матча и в итоге забил нашей команде 2 гола. Этот матч стал настоящим событием для нашей страны, все билеты были раскуплены, а в интернете перекупщики продавали билеты по астрономическим ценам. Однако мероприятие запомнилось не только красочной игрой, но и моментом, когда маленький мальчик выбежал на поле, чтобы обнять своего кумира Криштиану Роналду. Как выяснилось позже, этот жест дорого обойдется Латвийской федерации футбола.











Aizvērt Маленькие болельщики кинулись на поле к Криштиану Роналду Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







ЧИТАЙ НА TVNET: Роналду в Риге осчастливил маленьких фанатов

ЧИТАЙ НА TVNET: Объятия латвийского мальчика с Роналду очень дорого обойдутся Латвии

Остапенко прославляет Латвию и становится первой теннисисткой страны

10 июня Латвийская теннесистка Елена Остапенко стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017, выиграв свой дебютный финал на турнирах «Большого шлема». В решающем матче Остапенко победила румынку Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа, за которые румынка не сделала ни одного эйса против 3 подач навылет у соперницы. Для 20-летней Остапенко эта победа стала первой в карьере в одиночных турнирах WTA.











































































Aizvērt Елена Остапенко одержала фантастическую победу и потрясла теннисный мир! AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







ЧИТАЙ НА TVNET: Не только спортсменка, но и веселая девушка: Остапенко поучаствовала в Selfie challenge

ЧИТАЙ НА TVNET: Теннисистке Алене Остапенко выплатят премию в размере свыше 28 тыс. евро

ЧИТАЙ НА TVNET: Гордость Латвии Елена Остапенко рассказала о своей победе

В Юрмале cгорела свалка: cтолб черного дыма на многие километры

18 июня пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил. После более чем 12 часов тушения сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы удалось локализовать пожар. Уголовный процесс начат по статье о преступлениях против собственности.

ЧИТАЙ НА TVNET: На месте пожара в Юрмале нашли опасные бытовые отходы

ЧИТАЙ НА TVNET: Пожар в Юрмале высветил прорехи в надзоре за окружающей средой

ЧИТАЙ НА TVNET: На вывоз отходов со сгоревшей свалки в Юрмале выделено 700 000 евро

































Aizvērt Впечатляюще: Свалка в Юрмале до и после пожара Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis Rauls Dzerelis







Латвийцы зажгли костры в честь главного праздника лета - Лиго

Многочисленные костры, музыка, запах шашлыков, веселье до утра - такой бывает каждый год эта ночь на всей территории Латвии. Во многих городах местные самоуправления организовали народные гулянья. Так, на празднование Лиго в Риге на набережной 11 Ноября и Дзегужкалнсе собралось около 100 тыс. человек. К сожалению, такое веселье часто выливается в тяжелые рабочие дни для спасателей: в этом году в больницы попали десятки людей, а для восьми человек это Лиго стало последним.























Aizvērt Как в Сейме отметили Лиго Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







ЧИТАЙ НА TVNET: ФОТО: Как Латвия отмечает Лиго

ЧИТАЙ НА TVNET: В Вентспилсе лось пришел в город, отметить Лиго вместе с жителями

ЧИТАЙ НА TVNET: Лиго по-американски: Солдаты НАТО пели латышские песни и пробовали пиво

Foo Fighters сотрясли остров Луцавсала концертом под открытом небом





21 июня остров Луцавсала сотрясал рок-концерт под открытым небом одной из самых лучших концертных групп мира – Foo Fighters. Представление длиною более двух с половиной часов на берегу Даугавы – это первое и единственное выступление американской рок-группы в Балтии. В этот особенный и исторический день гостями концерта стали всемирно известное трио из Шотландии Biffy Clyro и авторитетный англо-американский дуэт The Kills. На концерте собралось огромное количество поклонников рок-музыки и зрителей из разных стран - Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, России и других, так как выступление звезд такого масштаба, явление нечастое. По информации организаторов концерт собрал около 20 000 человек.

















Aizvērt Музыканты Foo Fighters вышли прогуляться по улицам Риги Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: ФОТО: Концерт всемирно известной группы Foo Fighters в Риге собрал 20 000 зрителей

ЧИТАЙ НА TVNET: ФОТО: Музыканты из Foo Fighters вышли на прогулку по Риге