В Страдиня более 100 медсестер отказались работать в июле продленное рабочее время

В Клинической университетской больнице Паула Страдиньша (КУБС) более 100 медсестер в июле не будут работать продленное нормальное рабочее время, сообщила агентству ЛЕТА представитель КУБС Ласма Силе.

В больнице работают свыше 700 медсестер, и работа спланирована в соответствии с численностью персонала, который будет доступен.

Никто из врачей КУБС пока не заявил об отказе работать продленное нормальное рабочее время.

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На вопрос о возможных проблемах в связи с забастовкой семейных врачей Силе ответила, что в КУБС предвидится увеличение числа пациентов, и амбулаторная помощь будет оказана всем, кому она потребуется.

В Детской клинической университетской больнице работать продленное нормальное рабочее время в июле отказались 68 медсестер.

Как сообщалось, решение о проведении предупредительной акции протеста Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода принял, так как принятые Сеймом поправки к закону о лечении не обеспечивают улучшений, на которые надеялся ЛПРЗСУ

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