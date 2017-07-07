Министр финансов: надо приучить людей к мысли, что за медицину придется платить

 

Фото: LETA

«Надо приучить людей к мысли, что за медицину придется платить, чтобы улучшить систему», - в ходе встречи вчерашней пресс-конференции заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

То, откуда взять дополнительное финансирование для медицины, вызвало ожесточенные дискуссии, которые все еще не закончены, признала она.

«Когда все стороны сели за стол переговоров, все были за введение страхования здоровья, вот только очень скоро выяснилось, что это страхование каждый понимает по-своему. Один считает, что страхование здоровья должно полностью обеспечить государство, другой утверждает, что выход – каждому работающему платить по 20 евро в месяц, но как это все ввести на практике, никто сказать не может», - отметила министр.

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Она напомнила, что варианты по медицинскому страхования здоровья, которые «вышли в финал» были следующими: фиксированный платеже в размере 20 евро, повышение налога на добавочную стоимость (НДС) и повышение размера социальных взносов на один процентный пункт - на 0,5 процентных пункта для работодателей и на 0,5 процентных пункта для наемных работников.

«От фиксированного платежа в 20 евро мы отказались, потому что это носит выраженный регрессивный характер – президент Банка Латвии, конечно, может заплатить эти 20 евро, для других 20 евро – это большое бремя. Повышение НДС – это чувствительный вопрос, и пойти на это политикам было сложно, поэтому остался третий вариант, который по сути является процентом от налога на рабочую силу, но чтобы упростить, мы назвали это повышением размера государственных социальных выплат», - рассказала Рейзнице-Озола.

В то же время, остается много вопросов, подчеркнула она.

«У кого на бумаге минимальная зарплата в 430 евро, 1 процент брутто составит всего 4,30 евро.

Что делать и с теми, у кого доходы нерегулярные, плательщиками МУН (налог с микропредприятий, МУН - прим. ред.) , у кого патенты на ведение хозяйственной деятельности и так далее?

Поэтому до сентября Министерство здравоохранения должно разработать законопроект о финансировании отрасли здравоохранения, где будет определено, сколько надо платить вот этим группам людей. Дискуссии по этому поводу ожидаются сложные. Может быть возврат и к минимальными социальным взносам», - признала министр финансов. Также, по ее мнению, 18 или 19 групп населения, которых планируется освободить от взносов страхования здоровья, это слишком много.

Повышение размера социальных выплат на 1 процентный пункт, по словам министра финансов, принесет в бюджет более 70 млн евро, а затем последуют и деньги, которые будут платить и остальные группы населения, которые на данный момент остаются в «неясном статусе». Рейзниеце-Озола утверждает, что достигнуть 4% от ВВП к 2020 году на здравоохранение возможно, при условия сочетания разных способов и мероприятий, к тому же, по ее словам, финансирование медицины уже превысило докризисный уровень.

«Это политический вопрос и ответственность. Есть экономическое развитие, поступления в бюджет, и вопрос в том, как мы распределяем средства – и направляем ли мы их на медицину», - подчеркнула Дана Рейзниеце-Озола.

Как сообщалось ранее, здравоохранению в следующем году будет доступно дополнительно 190-200 млн евро. Примерно 110 млн евро составят средства, выделение которых в связи с реформой финансирования здравоохранения согласовано с Еврокомиссией, около 80 млн евро - средства от повышения на 1 процентный пункт социального налога.

Сейчас готовится проект распоряжения о формировании рабочей группы, которая до 1 сентября разработает законопроект об обязательном государственном страховании здоровья, сообщил Кабмин.

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