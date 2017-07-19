Министр в положении: Чакша намерена работать «до конца», в отставку не собирается

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министр здравоохранения Анда Чакша пока не будет искать себе замену из-за предстоящего рождения ребенка. Об этом она сегодня сообщила журналистам.

Сейчас предстоит выполнить ряд важных задач, в том числе касающихся плана реформы системы здравоохранения, который на следующей неделе будет подан на рассмотрение в правительство, пояснила глава Минздрава.

По ее словам, рождение ребенка у министра-женщины в Латвии, может, и является прецедентом, но, например, в Эстонии и Дании министры после рождения ребенка вернулись на свои должности.

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Чакша намерена работать «до конца», никаких мыслей об уходе в отставку у нее нет, так как она считает, что хорошо справляется со своими обязанностями и хочет навести порядок в отрасли.

Газета «Латвияс Авизе» сообщила, что Чакша ждет ребенка в январе, поэтому по крайней мере на время придется искать нового министра здравоохранения.

«Я обещала работать до конца, но на какое-то время возьму перерыв», - сказала Чакша, добавив, что договорилась с премьер-министром Марисом Кучинскисом, что будет работать на полную ставку, так как чувствует себя очень хорошо.

«Я хочу вселить уверенность, что женщина может чувствовать себя стабильно и в возрасте 40+», - добавила министр.

Как отмечает газета, это небывалый случай в Латвии, когда министр ждет ребенка, и в нормативных актах не оговорено, что происходит, когда министр уходит в декретный отпуск. Неясно, может ли министр временно сложить полномочия, а затем вернуться на должность, либо должна уйти совсем.

Премьер-министр не стал отвечать на вопрос о замене министра здравоохранения. В нормативных актах, регулирующих работу Кабинета министров, не оговорено, как долго министр может отсутствовать.

Сегодня в передаче LNT «900 секунд» Кучинскис сказал, что событие само по себе очень приятное, но обязывает его думать над решением.

«Планка поднята высоко, и мне как премьеру нужен профессиональный министр, а не человек, который временно займет место. Я надеюсь, что министр здравоохранения Анда Чакша позволит мне такого человека найти», - сказал премьер.

Он добавил, что первична для него будет не партийная принадлежность, а профессионализм, потому что начатые реформы нужно довести до конца.

Юрист Янис Плепс считает, что в данном случае могут потребоваться поправки к Регламенту Кабинета министров, аналогично тому, как меняли Регламент Сейма, когда в декретный отпуск уходила депутат Инесе Шлесере.

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