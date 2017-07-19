В Риге простились с экс-министром здравоохранения Аудерсом

 

Фото: Kaspars Meinerts/TVNET

В 14 часов в среду в Рижском крематории состоялось прощание со скончавшимся экс-министром здравоохранения, врачом и садоводом Арисом Аудерсом. По наблюдениям портала TVNET, на похороны пришли многие известные в обществе люди.

Напомним, Арис Аудерс скончался в возрасте 55 лет.

В Риге простились с экс-министром здравоохранения Аудерсом

Фото: В Риге простились с экс-министром здравоохранения Аудерсом0

16 января 2003 года Аудерс, как представитель партии «Jaunais laiks» («Новое время») стал министром здоровья в правительстве Эйнарса Репше.

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10 апреля 2003 года обвиняемый KNAB в мошенническом обмане пациентов, Аудерс покинул пост. Его сменила Ингрида Цирцене.

Позже он подал заявление о выходе из партии Jaunais Laiks. «Я разочаровался в политике и не вижу смысла в дельнейшей публичной деятельности», —говорил Аудерс, отмечая, что и его профессиональная карьера полностью разрушена.

После того, как Арис Аудерс оставил политическую и медицинскую сферы, он вырастил новый сорт ели Sna­ke Auders («Змея Аудерс») и написал книжку о декоративной дендрологии.

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