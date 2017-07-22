В субботу с утра был установлен очередной рекорд холода

В субботу утром почти на всей территории Латвии сохранялась солнечная погода. В некоторых местах наблюдается небольшая облачность, сильнее она проявлена в южно-восточных регионах, осадков нет, свидетельствует метеорологическая информация.

Северный ветер умеренный, во многих местах стоит безветренная погода.

Минимальная температура воздуха ночью составила +6, +11 градусов, на побережье - +14 градусов. На восходе солнца на станции метеонаблюдений в Айнажи столбик термометра показывал +4,6 градуса, что на десятую часть одного градуса превысило рекорд холода 22 июля, зарегистрированного в 1996 году.

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В девять утра температура воздуха в Латвии составляла +14, +18 градусов.

В столице наблюдается небольшая облачность, дует умеренный северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха на восходе солнца составляла от +8 градусов в аэропорту «Рига» до +14 градусов на севере города.