Менторы: беженцам в Муцениеки не хватает одежды и обуви

В центре для беженцев в Муцениеки не хватает разных вещей, которые позволили бы ищущим убежища выйти в общество, к примеру, одежды и обуви. Об этом сообщают менторы, работающие с беженцами. Однако Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не согласно, что они испытывают подобную нехватку, сообщает передача «Новости LNT».

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Отвечающее за интегрирование ищущих убежище и беженцев в Латвии общество «Приют «Безопасный дом«» отметило, что ищущим убежища в центре в Муцениеки не хватает одежды и обуви. Организация призывает жителей жертвовать женские куртки, дождевики, нижнее белье, женскую обувь 36-40 размера. Актуальна и помощь беременным.

«К примеру, памперсы, которых могло оказаться много и которые можно было бы пожертвовать. То же самое и с одеждой для беременных, потому что та, что есть сейчас, не подходит, чтобы одеться и выйти за пределы Муцениеки. Необходимы коляски для младших детей. Нужны и продукты питания для детей в возрасте полугода», - говорит руководитель общества Сандра Залцмане.

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Не хватает также мужской обуви разного размера, летней одежды, резиновых пляжных тапок. Приют призывает жертвовать одежду и обувь для детей в возрасте от 2 до 9 лет, а также подросткам.

В дефиците - зонты, из-за чего люди не могут поехать на занятия в Ригу.

Однако PMLP, ответственное за центр в Муцениеки, поясняет - никаких проблем с вещами нет, пожертвования не нужны. Управление обеспечивает в надлежащем объеме продукты питания, заключен договор с магазином пользованной одежды в Риге. Вместе с социальными менторами ищущие убежища там бесплатно выбирают одежду и обувь.

«В проекте на летний сезон на одного ищущего убежища выделено 25 евро. В зимний сезон - 50 евро. Принимая во внимание, что беженцы находятся в этом центре три месяца, они приобретают самое необходимое по очень низким ценам в этих магазинах», - отметила представитель PMLP Санта Йонате.

Общество «Приют «Безопасный дом«» в свою очередь утверждает - часто не хватает нужных размеров, поэтому пожертвования нужны.

Однако PMLP против - никаких просьб от самих беженцев не поступало, но в случае необходимости можно привлечь общество «Помощь Святого Иоанна» и Латвийский Красный крест.

«Если появляется ситуация, что число детей внезапно возрастает, тогда, может быть, и может возникнуть ситуация, когда чего-то не хватает, но мы и не создаем запасов, к примеру, детских колясок, но в случае необходимости в рамках проекта будут приобретены новые. В связи с этим, нельзя согласиться с утвреждением, что чего-то не хватает или что-то не обеспечено», - заявила Йонате.

Общество поясняет - ищущие убежища очень застенчивы

и, наверное, поэтому боятся просить что-либо у руководства центра. Однако социальные менторы узнают все о нуждах людей детально.

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