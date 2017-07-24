Реформа здравоохранения: Число пациентов сократить, зарплату увеличить

 

Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

В одобренной в понедельник комитетом Кабинета министров реформе системы здравоохранения обозначена идеальная практика семейного врача, сообщила журналистам министр здравоохранения Анда Чакша по окончании заседание комитета.

Еще по этой теме

В доклад о реформе включена идеальная практика семейного врача, в которой на одного врача приходится 1500 пациентов, что позволит врачу уделять достаточно времени каждому пациенту, пояснила она.

«Сейчас врач вынужден принимать больше пациентов, поскольку это выгоднее с финансовой точки зрения. Реформа же предусматривает для врача меньшее число пациентов, позволяя более полноценно заниматься каждым пациентом», - сказала Чакша.

Реклама

Реформа устанавливает также определенные требования к помещениям врачебной практики, чтобы их площадь позволяла задействовать всю команду семейного врача.

Проблему нехватки человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения предполагается решить, повысив зарплаты медикам.

На вопрос о том, намечено ли в реформе системы здравоохранения конкретное увеличение финансирования, Чакша ответила, что в эту реформу включены достижимые цели на ближайшие пару лет, а увеличение зарплат в отрасли намечено рамками налоговой реформы.

Как сообщалось, сегодня комитет правительства без особых дискуссий направил на рассмотрение в правительство концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения.

Реформа предусматривает в числе прочего повышение зарплат медицинских работников, точное определение функций самоуправлений в обеспечении доступности здравоохранения, улучшение работы семейных врачей, увеличение количества медсестер и другие меры.

Еще по этой теме
Минздрав предложил семейным врачам дополнительно по 150 евро в месяц

Минздрав предложил семейным врачам дополнительно по 150 евро в месяц

Чакша: возникает впечатление, что ассоциация семейных врачей не защищает своих членов

Чакша: возникает впечатление, что ассоциация семейных врачей не защищает своих членов

Забастовка семейных врачей может продлиться до октября

Забастовка семейных врачей может продлиться до октября


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Rīga, 880000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR

reklama.vesti.lv

Звезда тенниса Остапенко очаровала элегантностью в Юрмале Wo&Men

Звезда тенниса Остапенко очаровала элегантностью в Юрмале

Ученые объяснили исчезновение «британской Атлантиды» Hi-Tech

Ученые объяснили исчезновение «британской Атлантиды»

Редкий кадр: Гарик Харламов показал подросшую дочь Wo&Men

Редкий кадр: Гарик Харламов показал подросшую дочь

Ученые назвали опасность долгого вождения Hi-Tech

Ученые назвали опасность долгого вождения

Модные тенденции маникюра для жаркого сезона от Лены Лениной Wo&Men

Модные тенденции маникюра для жаркого сезона от Лены Лениной

Здравоохранение

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
OFISA ADMINSTRATORS/-E - SEKR ...
EXECUTIVE ASSISTANT
EXECUTIVE ASSISTANT
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
FINANŠU ANALĪTĪĶI-RISKU PAR ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 