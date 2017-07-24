Реформа здравоохранения: Число пациентов сократить, зарплату увеличить

В одобренной в понедельник комитетом Кабинета министров реформе системы здравоохранения обозначена идеальная практика семейного врача, сообщила журналистам министр здравоохранения Анда Чакша по окончании заседание комитета.

В доклад о реформе включена идеальная практика семейного врача, в которой на одного врача приходится 1500 пациентов, что позволит врачу уделять достаточно времени каждому пациенту, пояснила она.

«Сейчас врач вынужден принимать больше пациентов, поскольку это выгоднее с финансовой точки зрения. Реформа же предусматривает для врача меньшее число пациентов, позволяя более полноценно заниматься каждым пациентом», - сказала Чакша.

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Реформа устанавливает также определенные требования к помещениям врачебной практики, чтобы их площадь позволяла задействовать всю команду семейного врача.

Проблему нехватки человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения предполагается решить, повысив зарплаты медикам.

На вопрос о том, намечено ли в реформе системы здравоохранения конкретное увеличение финансирования, Чакша ответила, что в эту реформу включены достижимые цели на ближайшие пару лет, а увеличение зарплат в отрасли намечено рамками налоговой реформы.

Как сообщалось, сегодня комитет правительства без особых дискуссий направил на рассмотрение в правительство концептуальный доклад о реформе системы здравоохранения.

Реформа предусматривает в числе прочего повышение зарплат медицинских работников, точное определение функций самоуправлений в обеспечении доступности здравоохранения, улучшение работы семейных врачей, увеличение количества медсестер и другие меры.

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