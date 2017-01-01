Наводнение в Латгале: премьер готов объявить чрезвычайное положение

Премьер-министр Марис Кучинскис во вторник призовет правительство объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственной отрасли в затронутых наводнениями территориях в Латгальском регионе и Алуксненском крае. Об этом агентству ЛЕТА заявил пресс-секретарь премьера Андрейс Вайварс.

Таким образом, решено попросить признать, что на части территории Латгале из-за наводнений образовалась кризисная ситуация, требующая незамедлительных действий.

Министерство окружающей среды и регионального развития, Министерство сообщения и Министерство земледелия получат от премьера указания оказать необходимую поддержку самоуправлениям и сообщать Кабинету министров о дальнейшем развитии ситуации.

Кучинскис во время переговоров с Латвийской ассоциацией коммерческих банков получил подтверждение, что крестьяне регионов, затронутых наводнениями, могут индивидуально обращаться в сотрудничающие с ними банки, чтобы совместно искать решения, обсудить потенциальные изменения в исполнении имеющихся обязательств, а также возможную поддержку других видов со стороны банков.

Напомним, вечером 24 августа в Латгале закончились ливни, во время которых за 32 часа выпало 159 мм осадков или 229% от месячной нормы. Отмечается также, что местами на восточном приграничье Латвии общее количество осадков было еще больше.

В результате пострадали некоторые важные для региона дороги, а также жилые дома и посевы.