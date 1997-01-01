Ответы на экзамены - только на латышском: Вызов, угроза или возможность?

С этого учебного года выпускники всех средних школ, в том числе учебных заведений, «практикующих» билингвальное обучение, будут сдавать централизованные экзамены исключительно на латышском языке - это касается как текста заданий, так и пояснений с заметками, в которых им следует объяснить, например, ход решения задачи по математике. Что это значит для представителей нацменьшинств? Станет ли это для них дополнительным стрессом или, напротив, повысит конкурентоспособность русскоязычных выпускников на рынке труда? Какой опыт выпускников последних 20 лет и что в системе билингвального образования изменилось за это время, - на протяжении нескольких месяцев Русский TVNET будет искать ответы на эти вопросы.

Ученики, которые в этом году закончили 12 класс в школах нацменьшинств, стали последними, кто мог выбирать язык сдачи централизованного экзамена — латышский либо русский.

Уже с этого учебного года все ответы на централизованные экзамены в школах можно будет писать только на латышском языке, а через два года эта норма распространится и на экзамены, которые сдают девятиклассники.

До сих пор материалы экзаменов готовились на латышском языке, однако язык выполнения работы учащийся мог выбирать сам.

Напомним, программа обучения в школах нацменьшинств подразумевает, что 60% обучения происходит на латышском языке, 40% - на языке нацменьшинств.

До 2005/2006 учебного года материалы экзаменов были доступны учащимся на двух языках - русском и латышском, однако начиная уже с 2007 года, в школах нацменьшинств все задания экзаменов стали на государственном языке, однако отвечать на вопросы они могли на русском.

По данным Министерства образования, в 2008/2009 учебном году 60% латвийских школьников, получающих образование по программе нацменьшинств, на вопросы экзамена отвечали на латышском. В 2012/2013 учебном году количество экзаменуемых, дававших ответы на государственном языке, достигло 72%, а 2014/2015 учебном году увеличилось до 79%.

В 2015/2016 учебном году 85% учеников школ для нацменьшинств отвечали на вопросы экзамена на латышском языке, и лишь 15% - на русском.

Также, исходя из данных, которые ежегодно поступают в электронную систему от учебных заведений, несмотря на то, что согласно законодательству, две пятых от общего количества учебных часов могут проходить на русском языке, в реальности математику в школах нацменьшинств изучают преимущественно на латышском.

Имеющаяся в распоряжении Министерства образования информация свидетельствует о том, что лишь 367 латвийских десятиклассников изучают данную дисциплину на русском языке, а среди учащихся 12 классов данный показатель ещё ниже -

258 школьников, которые используют на уроках алгебры и геометрии язык нацменьшинств, против 2197 учеников, которые решают задачи и уравнения на латышском.

С учетом этой тенденции министерство изменило правила, и закон, вызвавший негодование некоторых представителей нацменьшинств, вступил в силу.

Государственный центр содержания образования считает, что изменения закона повысят возможности выпускников на рынке труда.

Руководитель Центра содержания образования Гунар Цатлакс считает, что за последние десять лет знания латышского языка среди нацменьшинств существенно улучшились, и центр не видит препятствий переводу централизованных экзаменов на латышский язык, а вот член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Елена Матьякубова считает, что запрет на использование русского языка при сдачи школьного экзамена является нарушением прав человека.

Представитель совета по делам нацменьшинств также считает, что такое решение продемонстрирует не только неуважение к ребенку, но и к преподавательскому составу, который разрабатывал школьную программу, и к позиции школ нацменьшинств в целом.

Новый закон затрагивает 108 средних средних учебных заведений, в том числе одно профессиональное училище. Многие отмечают - изменения, в первую очередь, отразятся на успеваемости школьников по математике - если до сих пор русскоязычные школьники, выбиравшие возможность писать пояснения к задачам на родном языке, должны были сосредоточиться лишь на ходе решения, то сейчас, помимо решения уравнений и математических формул, выпускникам придется тратить время на то, чтобы максимально корректно написать пояснение на латышском.

В связи с этим Русский TVNET запускает серию статей, в которых бывшие русскоязычные выпускники средних школ нацменьшинств разных лет поделятся своим опытом.

Не вызывают ли централизованные экзамены на латышском у школьников лишнего стресса? Как на практике выглядит билингвальное образование? Действительно ли выпускники русских школ менее конкурентоспособны на рынке труда, или проблема надумана, и выпускники русских школ знают латышский на уровне носителей языка?

Так, например, выпускник 1997 года, учившийся в рижской русской школе, рассказал: «Самым страшным на той же математике было не решение задачек (хотя и это тоже), а то, правильно ли ты их поймешь. Ведь в старших классах это уже серьезный предмет, в котором в задании каждое слово важно. И хотя уже появились книги на латышском, и мы даже какое-то время успели поучиться по ним, страх был, основанный на недолгом опыте. Но мы все же как-то справились».

«Несмотря на то, что в нашей школе была билингвальная система обучения, пропорция 60/40, на мой взгляд, была соблюдена не полностью - например, с учителем по алгебре и геометрии мы общались на русском, но конспекты вели на латышском. Кстати, несмотря на то, что теоретически каждый двенадцатиклассник мог выбирать, на каком языке писать комментарии к решениям на централизованном экзамене по математике, администрация школы поставила нас перед фактом - все комментарии строго на латышском. Это вызвало некоторую путаницу в головах не только двоечников, но даже отличников», - поделилась жительница Даугавпилса, которая окончила школу нацменьшинств в 2011 году.

Полные истории выпускников школ нацменьшинств читайте уже начиная с этой недели на Русском TVNET!

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