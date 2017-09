Выпускница русской школы-97: «Латышский язык учили, но не знали»

Серию статей открывает рассказ рижанки Алины, которая окончила школу в 1997 году:

"Учиться в 90-х было совсем не просто. Внезапно оказалось, что учебников почти что и нет, потому что те, которые были в наличие, больше не подходили по программе, а новых никто не только не напечатал, но даже еще и не придумал. Сложно представить, каково было учителям (у них там начались постоянные языковые проверки, из-за чего многие хорошие педагоги со стажем не выдержали и ушли). Но и ученикам было не легче.

Школы пытались выкрутиться как могли. Нужен хоть один предмет на латышском? Пусть это будет физкультура. Но процент таких предметов продолжал повышаться, и вот уже физкультурой было не отделаться. В нашем классе первым полностью на латышском стала история культуры Латвии. Учительница была великолепная. Она действительно пыталась донести до нас свой предмет, хотя сделать это было нелегко.

По факту мы просто под диктовку записывали темы. Говорить по-русски учительница не могла по правилам (ну чтобы хоть перевести какие сложные слова), а вот язык многие из нас понимали с горем пополам.

И не потому, что все были двоечники, а потому что система была выстроена так, что ты вроде и учил язык, он у тебя был аж со 2-го класса, но реально ты этого языка не знал. Почему так? Даже не знаю. Многие говорят, что так делалось специально. Может и да. Доля ответственности, считаю, была на учителе латышского, который не особо хотел донести свой предмет. Срабатывало и то, что в окружении не было латышей. Латышские ребята, которых в районе было мало, уходили играть в другие дворы. В общем, латышского вокруг почти не было, и вдруг у тебя сначала появился предмет полностью на этом языке, а потом стало известно, что еще и задания на экзамене будут на латышском.

Это не было легко. Самым страшным на той же математике было не решение задачек (хотя и это тоже), а то, правильно ли ты их поймешь. Ведь в старших классах это уже серьезный предмет, в котором в задании каждое слово важно.

И хотя уже появились книги на латышском, и мы даже какое-то время успели поучиться по ним, страх был, основанный на недолгом опыте. Но мы все же как-то справились. К счастью, тогда оценки экзамена никак не влияли на твое поступление в ВУЗ, все равно надо было все сдавать по-новой, так что в очереди на бюджетные места все были равны.

Больше всего переживаний доставил экзамен по самому латышскому, ведь в 12-м классе надо было сдавать вдруг не столько язык, сколько латышскую литературу.

Это было очень сложно, авторов и произведений много, навыков языка мало, так что фактически все это превратилось в простое заучивание тем, примерно как «London is the capital of Great Britain».

Как сейчас обстоят дела на экзаменах в русских школах, не знаю. Надеюсь, что ребята так не стрессуют из-за языка. Мешает ли им неродной язык в освоении других предметов? Возможно. Но трудности обычно делают нас сильнее, так что..."

