De facto: Надзор за ремонтом дорог на ул.Валдемара, возможно, проводится некачественно

Ответственная за наблюдение за ремонтными работами в Риге на улице Кр.Валдемара стройтехнадзор Анита Букава, этим летом одновременно отвечала за строительство как минимум еще в шести различных местах Латвии - сообщает передача De facto.

Передача рассказывает, что на двух объектах - в Риге и Айнажи - стройтехнадзор должен был находиться на месте полный рабочий день. Анита Букава, в качестве технадзора, была привлечена на объекты в Риге, Айнажи, в Аматском и Карсавском краях, а в Лиелварде, Огре и Валмиере она являлась ответственным лицом по строительным работам от фирмы «Asfaltbūve».

Закон больше не позволяет заказчику назначать своего представителя стройтехнадзора. В конкурсе Департамента сообщения рижской думы победила фирма «BaltLine Globe». Ремонтируемые объекты в Риге были поделены на четыре части, и на каждую назначен свой стройтехнадзор. Анита Букава отвечала за промежуток улицы Кр.Валдемара, за улицы Зирню, Ленчу и Гану.

В Департаменте сообщения рижской думы считают - стройтехнадзор должен находиться на объекте на протяжении полного рабочего дня.

Начальник управления выполнения дорожных и строительных работ в Рижской думе Эдмундс Валпетерс отмечает, что «к нам не поступали отчеты, сколько стройтехнадзор был на объекте. У нас есть условия, что он должен находиться там постоянно».

Анита Букава на вопросы журналистов «de facto», проводит ли она на объектах необходимое количество времени, ответила:

«... Начнем с того, что на улице Валдемара, все важные работы проходят ночью».

На объектах она находится как минимум шесть часов в день.

Однако сомнения, которые касаются присутствия стройтехнадзора на объектах, рождает тот факт, что точно такое же время - 40 часов в неделю, Букава должна работать в Айнажи (на расстоянии более 100 км от улицы Кр.Валдемара в Риге). До Айнажи можно добраться за полтора часа, а это значит, что на дорогу она тратит примерно три часа в день. Однако сама Букава утверждает, что ей удается добраться до Айнажи всего лишь за час, во что верится с трудом.

VAS «Latvijas Valsts ceļi» уверены, что стройтехнадзор уже начиная с июля каждый день работает в Айнажи, где перестраивают важный участок дороги государственного значения: «Мы организовали эти работы так, чтобы стрйтехнадзору хватало за чем следить, и его присутствие на объекте было бы экономически обоснованным».

Однако журналистам «de facto» представителя стройтехнадзора не удалось встретить в это время. Один из рабочих указал, что за объектом «наблюдает» вовсе не женщина, а мужчина. Также передаче «de facto» была предоставлена версия, что Букава просто заболела.

Работникам «de facto» так и не удалось узнать, как параллельно двум этим объектам, (8 часов + 8 часов + 3 часа на дорогу = 19 часов) Букава сумела организовать работу технадзора еще в Аматском крае и в Карсаве. Однако это еще не все. Доступные договоры свидетельствуют о том, что Букава этим летом параллельно руководила строительными работами в Валмиере, Огре и Лиелварде.

Такой объем работы заставляет задуматься, возможно ли сделать ее качественно, и нет ли места подозрениям, что на каких-либо из объектах работа проходила лишь формально, или же под надзором совершенно другой персоны без соответствующего сертификата.