Детская больница каждый день сообщает сиротским судам о насилии над детьми

В течение прошлого года в Детскую больницу поступило 22 000 детей, пострадавших от травм, насилия, укусов собак, в ДТП, получивших бытовые травмы и пострадавших в других ситуациях, ответственность за которые должны были взять на себя взрослые.

Так как с каждым годом рождаемость в Латвии падает, а количество детей, пострадавших от насилия, практически не меняется, это свидетельствует о том, что насилие в отношении детей имеет тенденцию к росту.

В Детской больнице оказываются дети, которые от насилия страдают регулярно, поэтому медики вместе с Фондом Детской больницы сегодня, в Международный день против насилия, начинают социальную кампанию «Защитим детей». Ее цель - не только способствовать развитию в обществе понимания того, что такое насилие над ребенком, но и научить людей распознавать детей-жертв насилия.