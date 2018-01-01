Омбудсмен Латвии написал письмо Президенту: мы должны избавиться от неграждан

Омбудсмен Юрис Янсонс призывает президента Латвии Раймонда Вейониса не допустить прекращения дальнейшей дискуссии о применении статуса негражданина к родившимся в Латвии детям.

В письме президенту омбудсмен подчеркивает, что предложение Вейониса о прекращении присвоения статуса неграждан детям следует оценивать положительно, ибо голосование Сейма стало бы важным шагом в продвижении государства к созданию и укреплению сплоченного общества.

Янсонс предлагает Вейонису призвать общество и политические партии предложить возможные решения по устранению рисков,

не принятых во внимание при разработке закона о статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или другого государства, которые оказывают влияние на развитие Латвии.

В публичном пространстве нередко встречается некорректная интерпретация объема прав неграждан и лиц без подданства, отмечает омбудсмен. Он обещает продолжать разъяснять эти отличия.

«Призываю Вас в соответствии с полномочиями президента государства подать в парламент предложения по прекращению присвоения статуса негражданина и созвать за стол переговоров политические партии, неправительственные организации и каждую группу общества,

которую волнует вопрос о создании единого, лояльного общества», - пишет Янсонс в письме президенту.

Как сообщалось, 21 сентября Сейм отклонил проект закона о прекращении предоставления статуса негражданина родившимся в Латвии детям, поданный президентом Раймондом Вейонисом.

Законопроект предусматривает прекращение предоставления статуса неграждан детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.

В аннотации к законопроекту говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Эта инициатива вызвала разногласия в правящей коалиции.