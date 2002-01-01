Афиша на выходные: Неделя ресторанов, экспериментальная музыка, Musiqq и стриптиз

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Семейные мероприятия
«Веселые гости»
Интерактивное представление для маленьких (возраст – 3+). Кася и Клякса — два клоуна. Как-то раз неугомонная Кася решила устроить Кляксе настоящий День рожденья. Неизвестно, что бы из этого получилось, если бы не вмешались маленькие зрители.
Когда: 14 октября в 13:00
Где: Молодежный театр ОСА, ул. A.Чака 67/69
Цена: 5 евро
Шоу «Научный детектив»
Шоу «Научный детектив» в рамках проекта «Умная Рига» (для детей 7-9 и 10-14 лет) Пока взрослые будут разбираться в том, как наука помогает раскрывать и предотвращать преступления, ребята очень плодотворно проведут время.
За 2 часа новоиспеченные криминалисты раскроют немало весьма запутанных преступлений, проведут экспертизы и убедятся в огромной практической пользе естественных наук, узнают много нового о бактериях, отпечатках пальцев, химических индикаторах и многом другом. А полученную «зарплату» в виде заработанных баллов смогут тут же потратить в небольшом научном магазине!
Когда: 14 октября в 11:00 и в 17:00, 15 октября в 17:00 (для детей 10-14 лет), 14 октября в 14:00, 15 октября в 11:00 и в 14:00 (для детей 7-9 лет)
Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корпус 7
Цена: 27 евро
«Суббота для любознательных»
В Латвийском музее природы проходит цикл мероприятий «Суббота для любознательных», на которые приглашают семьи с детьми от 5 до 12 лет. В октябре темой познавательных занятий, которые проводит музейный педагог Элеонора Зуймача, будет «Год барсука». Требуется предварительная запись по тел. 67356039.
Когда: 14 октября с 11:00 до 15:00
Где: Латвийский музей природы, ул. Кр. Барона, 4
Цена: 0,90-1,80 евро (билет на выставку) + 5 евро (занятие)
Латвийский кукольный театр приглашает
«Маленький принц» (6+) - 14 октября в 11:00
«Белоснежка и семь гномов» (4+) - 14 октября в 14:00
«Следствие ведут Колобки» (5+) - 15 октября в 11:00
«Макс и Мориц» (4+) - 15 октября в 14:00
Где: Латвийский кукольный театр, ул. Кр. Барона, 16/18
Цена: 6,00-12,50 евро
Осенняя неделя ресторанов 2017
Лучшие рестораны Риги традиционно два раза в год - весной и осенью - открывают двери для всех гурманов, готовых отправиться в восхитительное гастрономическое путешествие по особенно привлекательной цене. Вниманию рижан и гостей города предлагаются лучшие кулинарные творения из сезонных продуктов, приготовленные опытными и искусными шеф-поварами, которые придают каждому блюду современный и изысканный вкус.
Когда: до 15 октября
Где: лучшие рестораны Риги
Цена: 15-20 евро за три блюда
С предложениями осенней недели ресторанов в Риге можно ознакомиться здесь >>>
Спорт
КХЛ. Рижское «Динамо» - «Торпедо» Нижний Новгород
Уже в это воскресенье в Ригу вернется КХЛ! Рижское «Динамо» на своем льду проведет встречу с нижегородским «Торпедо», за которое выступает латвийский форвард Каспар Даугавиньш.
В этом сезоне ситуация у «Торпедо» куда лучше, чем у рижан - команда из Нижнего Новгорода находится в зоне плей-офф и, судя по всему, вылетать из нее не планирует. В свою очередь «Динамо» прочно занимает последнее место как в Западной конференции, так и во всей лиге.
Без сомнений, рижанам победа гораздо важнее, но и россияне так просто не сдадутся, поэтому все в «Арена Рига», поддержим команду!
Когда: 15 октября в 17:00
Где: «Арена Рига»
Цена: 5 - 88 евро
Баскетбол. Латвийская баскетбольная лига Olybet
BK VENTSPILS - BK Jēkabpils
Когда: 14 октября в 17:00
Где: Олимпийский центр «Вентспилс»
Цена: 1-3 евро
BK Valka/Valga - Valmiera/ ORDO
Когда: 14 октября в 17:00
Где: Валга
Jūrmala - Latvijas Universitāte
Когда: 15 октября в 17:00
Где: Юрмала
Футбол. Высшая лига SynotTip
FK METTA/LU - RIGA FC
Когда: 14 октября в 19:00
Где: Стадион Рижской средней школы Ханзас
Цена: 1-4 евро
RFS - FK Liepāja/Mogo
Когда: 14 октября в 16:00
Где: Стадион Аркадия
Цена: 3 евро
Spartaks Jūrmala - FK Jelgava
Когда: 14 октября в 14:00
Где: Юрмальский городской стадион «Слока»
Гандбол. Высшая лига SynotTip
SK Latgols - Celtnieks Rīga
Когда: 14 октября в 17:00
Где: Лудза
HK Ogre/Miandum - Dobeles Tenax
Когда: 14 октября в 18:00
Где: Огре
Jūrmalas Sports - HK Vaiņode
Когда: 15 октября в 11:00
Где: Каугури
SK Latgols - MSĢ/LAT-Hertz
Когда: 15 октября в 13:00
Где: Лудза
Гандбол. Женская высшая лига
LAT-2002/Dobele - Jēkabpils SS
Когда: 14 октября в 15:00
Где: Добеле
REIR Dobele - SK Latgols
Когда: 14 октября в 17:00
Где: Добеле
LAT-2002/Dobele - SK Latgols
Когда: 15 октября в 11:00
Где: Добеле
Stopiņu NHK - Salaspils SS
Когда: 15 октября в 13:00
Где: Улброка
Хоккей. Лига Optibet
HS RĪGA - HK KURBADS
Когда: 14 октября в 13:00
Где: Хоккейный холл «Рига»
HK LIEPĀJA/OPTIBET - HK ZEMGALE LLU
Когда: 14 октября в 13:00
Где: Лиепая
HK MOGO - HK PRIZMA
Когда: 14 октября в 13:30
Где: Mogo
Чемпионат Латвии по кроссу
В воскресенье, 15 октября, в Царникавском крае пройдет чемпионат Латвии по кроссу.
Примечательно, что
число участников ограничено - в чемпионате смогут принять участие не более 450 любителей спорта.
Кроме того, мероприятие станет отбором на чемпионат Европы по кроссу.
Организаторы предложат спортсменам четыре дистанции: круг стадиона (260 метров), круг 500 метров, круг 880 метров и круг 2 км.
Когда: 15 октября в 11:00
Где: Трасса «Зибени», Цирникавский край
Концерты
Возвращение музыкального фестиваля Skaņu Mežs
После небольшого перерыва музыкальный фестиваль «Skaņu mežs’2017» возвращается с еще более яркой программой. Как и прежде, Skaņu mežs предложит разносторонний обзор современной экспериментальной музыки, радуя публику как старыми мастерами, так и восходящими талантами.
На фестивале можно будет услышать смелые музыкальные выражения из различных областей: начиная от академической музыки и свободной импровизации до техно и экспериментальной поп-музыкой.
Когда: 13 октября
Где: «Daile» (Kr. Barona iela 31)
Цена: 10 €-20 €
X Faktors
Первый отчетный концерт масштабного вокального шоу X Faktors в Латвии состоится в ближайшее воскресенье. 12 исполнителей, отобранных компетентным жюри, сразятся за приз в 10 тысяч евро и народное признание.
Все это время каждого участника к отчетным концертам будут готовить специалисты во главе с Интарсом Бусулисом, Айей Аушкапа и Рейнисом Сеянсом.
Каждое воскресенье, вплоть до 3 декабря, вы сможете увидеть восходящих звезд латвийской сцены в живую и вместе с ними появиться в прямом эфире телеканала TV3.
Когда: 15 октября в 20:00
Где: Рижская киностудия
Цена: 6 евро
Вечеринки
Главные поп-музыканты Латвии - MUSIQQ
13 октября в клубе Coyote Fly выступит одна из самых популярных поп-групп нашей страны - «Musiqq»! Артисты профессионально зарекомендовали себя как на латвийской сцене, так и заграницей.
В этом году группа успешно выпустила хит «Debesi Into You» в сотрудничестве с Brainstorm, который сразу стал песней года.
Когда: 13 октября
Где: Coyote Fly
Цена: 10 €-20 €
Концерт одного из главных хит-мейкеров - Макса Барских
За этим артистом закрепилась слава главного хит-мейкера русскоязычного шоу-бизнеса. Этот статус подтвержден многочисленными наградами в области популярной музыки, среди которых MTV Europe Music Awards и МУЗ ТВ. В какой бы части мира артист не выступал, он всегда собирает полные залы и клубы.
Когда: 14 октября
Где: Studio 69
Цена: 30 €
Эксклюзивное стриптиз-шоу MEN'S Passion Kiss Tour
Дамы, самое время оставить приличные манеры дома и погрузиться в мир страсти.
Male Empire Night out Show — шоу латвийских мастеров стриптиза, обучавшихся в США и Канаде. Они представят большую двухчасовую программу воплощения самых смелых женских фантазий в стиле Лас-Вегаса.
Когда: 14 октября
Где: JELGAVAS KREKLI
Цена: 12 €