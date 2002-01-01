Афиша на выходные: Неделя ресторанов, экспериментальная музыка, Musiqq и стриптиз

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

FOTO: panthermedia.net/Scanpix

Семейные мероприятия





«Веселые гости»

Интерактивное представление для маленьких (возраст – 3+). Кася и Клякса — два клоуна. Как-то раз неугомонная Кася решила устроить Кляксе настоящий День рожденья. Неизвестно, что бы из этого получилось, если бы не вмешались маленькие зрители.

Когда: 14 октября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. A.Чака 67/69

Цена: 5 евро

Шоу «Научный детектив»

Шоу «Научный детектив» в рамках проекта «Умная Рига» (для детей 7-9 и 10-14 лет) Пока взрослые будут разбираться в том, как наука помогает раскрывать и предотвращать преступления, ребята очень плодотворно проведут время.

За 2 часа новоиспеченные криминалисты раскроют немало весьма запутанных преступлений, проведут экспертизы и убедятся в огромной практической пользе естественных наук, узнают много нового о бактериях, отпечатках пальцев, химических индикаторах и многом другом. А полученную «зарплату» в виде заработанных баллов смогут тут же потратить в небольшом научном магазине!

Когда: 14 октября в 11:00 и в 17:00, 15 октября в 17:00 (для детей 10-14 лет), 14 октября в 14:00, 15 октября в 11:00 и в 14:00 (для детей 7-9 лет)

Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, корпус 7

Цена: 27 евро

«Суббота для любознательных»

В Латвийском музее природы проходит цикл мероприятий «Суббота для любознательных», на которые приглашают семьи с детьми от 5 до 12 лет. В октябре темой познавательных занятий, которые проводит музейный педагог Элеонора Зуймача, будет «Год барсука». Требуется предварительная запись по тел. 67356039.

Когда: 14 октября с 11:00 до 15:00

Где: Латвийский музей природы, ул. Кр. Барона, 4

Цена: 0,90-1,80 евро (билет на выставку) + 5 евро (занятие)

Латвийский кукольный театр приглашает

«Маленький принц» (6+) - 14 октября в 11:00

«Белоснежка и семь гномов» (4+) - 14 октября в 14:00

«Следствие ведут Колобки» (5+) - 15 октября в 11:00

«Макс и Мориц» (4+) - 15 октября в 14:00

Где: Латвийский кукольный театр, ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 6,00-12,50 евро

Осенняя неделя ресторанов 2017

Лучшие рестораны Риги традиционно два раза в год - весной и осенью - открывают двери для всех гурманов, готовых отправиться в восхитительное гастрономическое путешествие по особенно привлекательной цене. Вниманию рижан и гостей города предлагаются лучшие кулинарные творения из сезонных продуктов, приготовленные опытными и искусными шеф-поварами, которые придают каждому блюду современный и изысканный вкус.

Когда: до 15 октября

Где: лучшие рестораны Риги

Цена: 15-20 евро за три блюда

С предложениями осенней недели ресторанов в Риге можно ознакомиться здесь >>>

FOTO: LETA

Спорт

КХЛ. Рижское «Динамо» - «Торпедо» Нижний Новгород

Уже в это воскресенье в Ригу вернется КХЛ! Рижское «Динамо» на своем льду проведет встречу с нижегородским «Торпедо», за которое выступает латвийский форвард Каспар Даугавиньш.

В этом сезоне ситуация у «Торпедо» куда лучше, чем у рижан - команда из Нижнего Новгорода находится в зоне плей-офф и, судя по всему, вылетать из нее не планирует. В свою очередь «Динамо» прочно занимает последнее место как в Западной конференции, так и во всей лиге.

Без сомнений, рижанам победа гораздо важнее, но и россияне так просто не сдадутся, поэтому все в «Арена Рига», поддержим команду!

Когда: 15 октября в 17:00

Где: «Арена Рига»

Цена: 5 - 88 евро

Баскетбол. Латвийская баскетбольная лига Olybet

BK VENTSPILS - BK Jēkabpils

Когда: 14 октября в 17:00

Где: Олимпийский центр «Вентспилс»

Цена: 1-3 евро

BK Valka/Valga - Valmiera/ ORDO

Когда: 14 октября в 17:00

Где: Валга

Jūrmala - Latvijas Universitāte

Когда: 15 октября в 17:00

Где: Юрмала

Футбол. Высшая лига SynotTip

FK METTA/LU - RIGA FC

Когда: 14 октября в 19:00

Где: Стадион Рижской средней школы Ханзас

Цена: 1-4 евро

RFS - FK Liepāja/Mogo

Когда: 14 октября в 16:00

Где: Стадион Аркадия

Цена: 3 евро

Spartaks Jūrmala - FK Jelgava

Когда: 14 октября в 14:00

Где: Юрмальский городской стадион «Слока»

Гандбол. Высшая лига SynotTip

SK Latgols - Celtnieks Rīga

Когда: 14 октября в 17:00

Где: Лудза

HK Ogre/Miandum - Dobeles Tenax

Когда: 14 октября в 18:00

Где: Огре

Jūrmalas Sports - HK Vaiņode

Когда: 15 октября в 11:00

Где: Каугури

SK Latgols - MSĢ/LAT-Hertz

Когда: 15 октября в 13:00

Где: Лудза

Гандбол. Женская высшая лига

LAT-2002/Dobele - Jēkabpils SS

Когда: 14 октября в 15:00

Где: Добеле

REIR Dobele - SK Latgols

Когда: 14 октября в 17:00

Где: Добеле

LAT-2002/Dobele - SK Latgols

Когда: 15 октября в 11:00

Где: Добеле

Stopiņu NHK - Salaspils SS

Когда: 15 октября в 13:00

Где: Улброка

Хоккей. Лига Optibet

HS RĪGA - HK KURBADS

Когда: 14 октября в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK LIEPĀJA/OPTIBET - HK ZEMGALE LLU

Когда: 14 октября в 13:00

Где: Лиепая

HK MOGO - HK PRIZMA

Когда: 14 октября в 13:30

Где: Mogo

Чемпионат Латвии по кроссу

В воскресенье, 15 октября, в Царникавском крае пройдет чемпионат Латвии по кроссу.

Примечательно, что

число участников ограничено - в чемпионате смогут принять участие не более 450 любителей спорта.

Кроме того, мероприятие станет отбором на чемпионат Европы по кроссу.

Организаторы предложат спортсменам четыре дистанции: круг стадиона (260 метров), круг 500 метров, круг 880 метров и круг 2 км.

Когда: 15 октября в 11:00

Где: Трасса «Зибени», Цирникавский край

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Концерты

Возвращение музыкального фестиваля Skaņu Mežs

После небольшого перерыва музыкальный фестиваль «Skaņu mežs’2017» возвращается с еще более яркой программой. Как и прежде, Skaņu mežs предложит разносторонний обзор современной экспериментальной музыки, радуя публику как старыми мастерами, так и восходящими талантами.

На фестивале можно будет услышать смелые музыкальные выражения из различных областей: начиная от академической музыки и свободной импровизации до техно и экспериментальной поп-музыкой.

Когда: 13 октября

Где: «Daile» (Kr. Barona iela 31)

Цена: 10 €-20 €

X Faktors

Первый отчетный концерт масштабного вокального шоу X Faktors в Латвии состоится в ближайшее воскресенье. 12 исполнителей, отобранных компетентным жюри, сразятся за приз в 10 тысяч евро и народное признание.

Все это время каждого участника к отчетным концертам будут готовить специалисты во главе с Интарсом Бусулисом, Айей Аушкапа и Рейнисом Сеянсом.

Каждое воскресенье, вплоть до 3 декабря, вы сможете увидеть восходящих звезд латвийской сцены в живую и вместе с ними появиться в прямом эфире телеканала TV3.

Когда: 15 октября в 20:00

Где: Рижская киностудия

Цена: 6 евро

FOTO: flickr/abstrkt.ch

Вечеринки

Главные поп-музыканты Латвии - MUSIQQ

13 октября в клубе Coyote Fly выступит одна из самых популярных поп-групп нашей страны - «Musiqq»! Артисты профессионально зарекомендовали себя как на латвийской сцене, так и заграницей.

В этом году группа успешно выпустила хит «Debesi Into You» в сотрудничестве с Brainstorm, который сразу стал песней года.

Когда: 13 октября

Где: Coyote Fly

Цена: 10 €-20 €

Концерт одного из главных хит-мейкеров - Макса Барских

За этим артистом закрепилась слава главного хит-мейкера русскоязычного шоу-бизнеса. Этот статус подтвержден многочисленными наградами в области популярной музыки, среди которых MTV Europe Music Awards и МУЗ ТВ. В какой бы части мира артист не выступал, он всегда собирает полные залы и клубы.

Когда: 14 октября

Где: Studio 69

Цена: 30 €

Эксклюзивное стриптиз-шоу MEN'S Passion Kiss Tour

Дамы, самое время оставить приличные манеры дома и погрузиться в мир страсти.

Male Empire Night out Show — шоу латвийских мастеров стриптиза, обучавшихся в США и Канаде. Они представят большую двухчасовую программу воплощения самых смелых женских фантазий в стиле Лас-Вегаса.

Когда: 14 октября

Где: JELGAVAS KREKLI

Цена: 12 €