Подробности трагедии в Вентспилсе: центр не имел права учить малышей плаванию

Вентспилсский олимпийский центр (ВОЦ) реализовал нелицензированную образовательную программу по интересам, заявила Государственная служба качества образования (ГСКО) по результатам расследования несчастного случая в центре, где 4 октября на занятиях по плаванию утонул 4-летний мальчик.

ГСКО в ходе проверки документов выяснила, что ВОЦ не является зарегистрированным образовательным учреждением, поэтому для реализации образовательной программы ему требуется лицензия самоуправления.

В центре ГСКО пояснили, что

такая программа уже разработана и планировалось получить соответствующую лицензию, но документы пока не были поданы.

По факту выявленных нарушений ГСКО примет решение о начале дела об административном правонарушении.

В свою очередь Министерство образования и науки сообщает, что в ближайшее время будет организовано межведомственное совещание о необходимости изменений или разработки новых нормативных актов для повышения безопасности занятий по плаванию для детей.

Расследованием гибели ребенка занимается полиция, которая возбудила уголовное дело.

Занятия вел директор вентспилсской спортивной школы «Spars» Виктор Зуев.

После трагедии он находился в шоке и не мог достаточно внятно рассказать, что произошло. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения, погибший мальчик во время урока попросился в туалет, и тренер разрешил ему выйти. Вернувшись, мальчик прыгнул в бассейн, но тренер этого не видел. О том, что в бассейне под водой что-то находится, тренеру позже сказала четырехлетняя девочка, которая тоже присутствовала на занятиях.

Все занятия по плаванию в ВОЦ до окончания расследования прекращены.