Известно, куда из парка Кронвальда переедет скульптура обезьяны «Сэм»

Скульптура «Обезьянка Сэм», которая уже год в рамках фестиваля «Скульптурное квадриеннале Рига» размещена в парке Кронвальда, будет перемещена в парк детских развлечений «Аварийная бригада» в Ледманской волости.

Прохожие, которым приходится каждый день проходить через парк Кронвальда, встречаются с громадной скульптурой обезьяны в скафандре. Это Сэм. Временный постоялец парка. Он обосновался тут по случаю фестиваля «Белая ночь» еще год назад, но уже совсем скоро покинет Ригу.

Крупноформатная статуя примата в костюме космонавта – творение петербуржского художника Дениса Прасолова. Обезьянка символизирует животных, участвовавших в освоении космоса и появилась в Риге в рамках фестиваля «Скульптурное квадриеннале Рига».

Огромный пластиковый Сэм – копия миниатюрной скульптуры обезьяны, сделанной из полиуретана и бронзы.

Серия из 10 скульптур «Первый экипаж» посвящена борьбе по завоеванию космоса прошлого века, когда в целях исследования в космос запускались разные животные – не только собаки, но и другие, о которых широкой общественности почти ничего неизвестно. Все помнят триумфальное возвращение Белки и Стрелки в 1960 году.

Однако мало кто вспоминает тех животных, которые участвовали в менее успешных космических экспериментах. В течение десяти лет СССР направил в космос 42 ракеты с собаками. Поэтому первым героем работ Прасолова стала именно собака. Потом уже появились Дрозофила (она, кстати, также вернулась из космоса), крыса Гектор, кролик Марфуша, черепашка и многие другие.

Сэм — это памятник отправившимся в космос животным. Правда, на самом деле, обезъян в космос в СССР не запускали, это делали в США. Именно ракеты американцев в 1959 и в 1960 году отправили двух макак-резус по кличке Сэм в космос. Автор очеловечил безжалостный рассказ о завоевании космоса, сделав его похожим на сказку.

Работы Дениса Прасолова «Обезьянка Сэм» и «Черепаха» Bank M2M Europe приобрел в свою собственность, и в дальнейшем черепашка находиться в Риге в помещениях банка, а Сэм переедет в Лиелварде.