После ЧП в Вентспилсской больнице приостановлены операции по удалению катаракты

Причины, почему у пациентов Вентспилсской больницы после операций по удалению катаракты возникли осложнения, будут известны через несколько недель, сообщила агентству ЛЕТА представитель больницы Страдиньша Ласма Силе.

В этой больнице в настоящее время находятся девять из десяти пациентов, у которых возникли осложнения. У них взяты анализы, результаты которых будут известны позже.

Силе сообщила, что

для лечения пациентов применяются антибиотики, и они находятся под постоянным наблюдением и контролем врачей.

Руководитель офтальмологической клиники больницы Страдиньша Гуна Лагановска пока воздерживается от предположений, почему у пациентов после операций возникли осложнения, но меньше всего связывает их с работой врача. «Скорее, это последствия обстоятельств, которые были в конкретном месте», - сказала Силе.

Как сообщалось,

14 октября операции по удалению катаракты были сделаны в Северокурземской региональной больнице 26 пациентам.

15 октября шесть из них обратились в больницу за помощью. Больница связалась со всеми прооперированными, и осложнения были выявлены еще у четырех.

Больница выясняет, почему произошли осложнения. Операции по удалению катаракты временно приостановлены.