Маршрут на выходные: театралам - в Кулдигу, фотографам - в Огре, к духам предков - в музей

Событий, достойных внимания, в выходные намечается много. В Кулдиге во второй раз пройдет фестиваль «Театр - всюду», в программе много интересного не только для заядлых театралов. Город Огре в субботу становится фотографической столицей Латвии - пришла пора самой интересной в стране ежегодной тусовки фотографов. А в Этнографическом музее на озере Югла в воскресенье научат, как правильно встречать «время духов»...

Кулдига встречает театралов

FOTO: Пресс-фото, kuldiga.lv

Вот уж действительно - театр в Кулдиге в субботу и воскресенье будет повсюду. 21 и 22 октября в городе второй раз подряд проходит фестиваль «Театр - всюду», на который приедут коллективы из Риги, Лиепаи, Москвы, Нью-Йорка. Причем спектакли будут проходить не только в залах, для театральных представлений сколько-нибудь приспособленных...

Местом выступления артистов станут улицы и дворы города, храмы, кафе и даже... спортивные клубы. В городском музее в субботу пройдет конкурс детских рисунков, посвященных театру, победителям вручат билеты на спектакль Латвийского кукольного театра. А откроется фестиваль бесплатным представлением (улица Грантс, 29) «Выходи во двор!». Эта работа Валмиерского театра, придума была для другого фестиваля, но получилась настолько удачной, что номинирована на «Ночь лицедеев» как лучший спектакль для детей.

Из Москвы на фестиваль приезжает Театр на Малой Бронной, из Нью-Йорка - поэтический музыкальный театр Рустема Галича. Участвуют профессионалы из Риги и других городов Латвии, покажут спектакли студенческого театрального фестиваля «Осень патриарха».

Билеты продаются (цена от 3-4 евро и выше) и частью уже распроданы.

В рамках фестиваля в воскресенье в Кулдиге покажут магическое шоу Елены Пальчевской (в ресторане «Bangert’s»), а в кинозале городского центра культуры состоятся бесплатные сеансы фильма, снятого о прошлогоднем - самом первом! - фестивале «Театр - везде», героями которого стали артисты и горожане.

Подробности - в полной программе фестиваля на сайте города Кулдиги.

"Театр - всюду!" в Кулдиге

Большой слет фотографов страны

FOTO: Пресс-фото, ogre.lv

В субботу, 21 октября, в Огре в очередной раз пройдет фотографический семинар «Путь Эгона Спуриса», посвященный памяти самого титулованного фотографа страны. Ведь

Эгон Спурис (1931-1990) это единственный фотограф, работы которого официально признаны ценными для потомков и включены в латвийский канон культуры. В течении многих лет он возглавлял фотоклуб «Огре», воспитал талантливых учеников.

Никому больше в Латвии не удалось сделать местные фототусовки такими же популярными! В Огре же из года в год съезжаются фотографы из всех уголков Латвии! Здешние семинары в Огре объединяют профессионалов и любителей разных поколений и проходят уже в девятый раз. В этом году местом их проведения станет Огрский культурный центр.

Программа семинара в Огре

Зачем ехать? В программе - множество фотовыставок, разместившихся по всему городу, презентации победителей ежегодного конкурса и лекции профессионалов. В этом году основным спикером семинара будет известный фотографы Валтс Клейнс, он выступит с лекцией. А фотограф Дайга Калниня продемонстрирует фото-фильм из своих снимков и поделится опытом, который пригодится другим в работе с такими форматами.

Покажут выставки работ участников фотоклуба «Огре».

Интересно познакомиться и с творчеством итальянского фотографа Лукаса Берти. Его черно-белый фотопроект «Человек и природа в Латвии» выставлен в Огрском музее истории и искусств

- на улице Бривибас, 36. Кстати, отправляясь в субботу в Огре, не забудьте захватить фотоаппарат - золотой осенью набережные и берега речки Огре и Даугавы замечательно красивы!

Вечер с духами предков

FOTO: Пресс-фото, Этнографический музей под открытым небом

Латвийский этнографический музей на озере Югла в воскресенье знакомит с традициями на «Вечере духов».

По латышским поверьям только в октябре-ноябре духи предков могут вновь возвращаться на землю, навещать свои дома и проверять, все ли в порядке у их потомков. Духам ушедших предков следует выразить всяческое почтение, хорошенько их угостив и сказав слова благодарности.

Латыши издавна верили, что в самых важных делах людей, живущих ныне, участвуют и их предки, которых нет уже на этом свете. Всех, кто хочет поближе познакомиться с традициями времени духов, в воскресенье ждут в музее. Будет открыт главный вход (с улицы Бривибас), билеты - 0,70 евро. Позаботятся и о мамам с младенцами - будет доступно помещение, чтобы сменить памперсы.

Вечер духов 22 октября с 18.00 до 20.00 будет проходить с участием сказителей и фольклорных коллективов. Место действия - музейный дом собраний Гернгутеров (Hernhūtiešu saiešanas nams). А также музейная корчма, где в воскресенье приготовят правильное угощение, которым у крестьян принято было потчевать духов.