«Не надо ждать, что пройдет само». Как вовремя распознать инсульт и инфаркт

Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний на этой неделе проводят кампанию «Полюби свое сердце - узнай и действуй!» Она предназначена для того, чтобы люди могли распознать первые признаки начинающего инсульта и инфаркта, и вовремя обратились за медицинской помощью, сообщает Латвийское радио 4.

Как рассказал в эфире программы «Домская площадь» известный латвийский кардиолог Карлис Трушинскис, в Латвии уровень смертности от инсульта в 2,5 раза выше, чем в среднем по ЕС. При этом до 80% инсультов можно предотвратить, если распознать их вовремя.

«Конечно, я ничего нового не расскажу про активный образ жизни, хорошее питание, отказ от курения. Но есть и специфические аспекты, на которые надо обращать внимание. Один из них — повышенное артериальное давление и лечение повышенного давления. Очень важно не только лечить, но достигать результата.

У пациента давление, он пьет лекарства, но это еще не все. Нужно достигнуть результата, и удерживать его.

[...] Другой момент — 50% и более инсультов имеют кардиологические причины. Например, мерцательная аритмия, атеросклероз артерий», — отметил медик.

Кардиолог добавил, что в Латвии до сих пор не компенсируются лекарства для разжижения крови, которые могли бы спасать от инсультов. На это, по мнению Трушинскиса, следует обратить внимание не только пациентам и обществу в целом, но и правительству.

«Нам не компенсируются лекарства, которые нужны для разжижения крови пациентам с мерцательной аритмией. В Литве и Эстонии эти лекарства сегодня компенсируются. Речь идет о 60 евро в месяц. [...]

Мы единственные, у кого не нашлось на это денег», — рассказал специалист.

Стоит отметить, что инфаркт и инсульт — это болезни не только пожилых людей, сегодня их обнаруживают и у 20-летних, а атеросклероз сосудов находят у 7 - 10-летних детей и даже внутриутробно - это прямой путь к инсультам и инфарктам.

О профилактике и лечении кардиологических заболеваний Латвийскому радио 4 также рассказали невролог больницы Паула Страдыня Лига-Татьяна Шумилова, главный врач Латвийского центра кардиологии больницы П.Страдыня Илья Закке и руководитель Оперативного центра скорой помощи Алексей Баранов. Беседу с ними слушайте в записи программы A priori.