В понедельник дожди продолжатся

В понедельник, 30 октября в Латвии будет пасмурная, дождливая погода. Ожидается порывистый северный, северо-западный ветер, прогнозируют синоптики.

Синоптики предупреждают, что в понедельник на западной побережье Курземе скорость ветра может достичь 25-27 метров в секунду.

На морском побережье в понедельник днем и в ночь на понедельник порывистый ветер будет дуть со скоростью до 12-17 м/с. На востоке страны сильный ветер ожидается в понедельник к вечеру и во вторник.

Температура воздуха и ночью, и днем ожидается в пределах 0..+6 градусов.

В Риге также будет ветрено и облачно, временами ожидаются дожди, северный ветер до 17-20 м/с. Воздух прогреется максимум до +3..+5 градусов.