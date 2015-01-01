За 150 тыс. евро открыт крупнейший в Латвии магазин Samsung

В магазине площадью 145 кв. м можно посмотреть и приобрести продукты Samsung и получить дополнительные услуги, такие, как перенос данных на новый телефон, обновление операционной системы, обучение управлению устройством в академии Samsung и техподдержка.

Это седьмой магазин такого концепта Samsung в странах Балтии. Первый в Латвии и в Балтии розничный магазин Samsung в сотрудничестве с LMT открылся в середине 2015 года в торговом центре Spice.

Новый магазин Samsung находится в центре Rīga Plaza. Он открылся 3 ноября.