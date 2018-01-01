На реновацию зданий учебных заведений потратят более 22,7 млн евро

Комитет Рижской думы по городской собственности сегодня одобрил план инвестиционной программы департамента собственности, предусматривающий в 2018 году направить 22,7 млн евро на реновацию и строительство зданий учебных заведений, сообщили агентству ЛЕТА в департаменте собственности.

Планируется направить 6,57 млн евро на благоустройство школьных территорий, 1,62 млн евро - на повышение энергоэффективности зданий, 770 тыс. евро - на обновление фасадов исторических зданий школ, систем пожарной безопасности и другие улучшения инфраструктуры.

2,3 млн евро планируется выделить на реновацию зданий культурных учреждений, 1 млн евро - на обновление зданий дошкольных учебных учреждений, 1,1 млн евро - учреждений здравоохранения.

Общий бюджет инвестиционной программы департамента собственности в 2018 году планируется в размере 26,88 млн евро.