СГД призывает пенсионеров проверить, применяются ли к ним дополнительные льготы

Служба государственных доходов (СГД) призывает лица, которые имеют право на дополнительные льготы и которые платят подоходный налог с населения с пенсии или заработной платы, убедиться, что эти налоговые льготы применены к заработной плате или пенсии.

В случае, если льготы не применены, мы призываем вернуть переплаченный налог, подав годовую декларацию о доходах. Проверить, что льготы применены, можно в Системе электронного декларирования (СЭД) СГД в разделе «Налоговая книжка» или лично, обратившись в любой центр обслуживания СГД.

Кому полагаются налоговые льготы

Напоминаем, что лица с инвалидностью, политически репрессированные лица и участники национального движения сопротивления имеют право на дополнительную льготу подоходного налога с населения, которая применяется к трудовым доходам и пенсиям.

Дополнительная льгота - это часть дохода, из которой не нужно платить подоходный налог с населения.

Для лиц, которым установлена инвалидность I или II группы, политически репрессированных лиц и участников национального движения сопротивления эта сумма составляет 1848 евро в год, в свою очередь, для лиц, которым установлена инвалидность III группы – 1440 евро в год.

Какой порядок применения льгот

Налогоплательщик сам должен выбрать, применять налоговую льготу к заработной плате или к пенсии

и в налоговой книжке должен отметить соответствующего работодателя или учреждение. которое выплачивает пенсию. Если налогоплательщик в налоговой книжке не указал эту информацию, то лицо, выплачивающее доход, при расчете пенсии или заработной платы, не знает, что к доходу можно применять налоговую льготу и ее не применяет.

В свою очередь, если налогоплательщик в налоговой книжке сделал отметку и указал лицо, выплачивающее доход, которому этой отметкой дает право применять налоговые льготы, то в дальнейшем указанный в книжке работодатель или лицо, выплачивающее пенсию, будет применять льготу при расчете пенсии или заработной платы, таким образом удерживая меньший налог.

Налоговая книжка доступна в электронном виде в Системе электронного декларирования (СЭД) СГД.

В случае, если лицу книжка еще не выдана, или лицо желает внести в нее изменения, это можно сделать в электронном виде,

лично в любом центре обслуживания клиентов СГД, или подав заявление в бумажной форме.

Подробная информация о заполнении налоговой книжки доступна на сайте СГД www.vid.gov.lv в разделе «Для частных лиц»/ «Налоговая книжка».