Скандал в Центре инфектологии: «Всех пациентов отправлять в стационар»

Непонимание сотрудников Латвийского центра инфектологии (LIC) Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) вызвало требование руководителя отделения отправлять в стационар всех пациентов, попадающих в приемное отделение. Якобы, это «директива» руководителя центра Байбы Розентале в связи со «слишком низкой нагрузкой» стационара.

В упомянутом сообщении внизу указано имя руководителя Неотложной медицинской помощи и приемного отделения Илзе Экштейны. В сообщении также сказано, что «если никак не удается уговорить пациента ложиться в стационар, ему нужно написать отказ».

Как агентству ЛЕТА рассказала руководитель LIC Розентале, прикрепленное к стене сообщение было недоразумением, связанным с выраженным Экштейной неудовлетворением в связи с конфликтной ситуацией между руководителем приемного отделения и пациентом. Экштейне пришлось писать пояснение о ненаправлении пациентки, отказавшейся от госпитализации, в больницу. «Пациента действительно нужно было госпитализировать. В этот раз она [Экштейна] была не права», - добавила Розентале.

При этом она указала, что на данный момент конфликтная ситуация с конкретным пациентом уже решена.

С самой Экштейной агентству ЛЕТА связаться не удалось.