Угадай-ка! Как нацблок отличит в наших магазинах «своих» от «чужих»?

Внесенные Нацблоком языковые поправка в «Законе о труде» содержат массу абсурдных противоречий. Они предусматривают, что при выполнении обязанностей работник имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном языке. На практике же это осуществить просто невозможно, поскольку тогда каждому в магазине перед кассой придется стоять с раскрытым паспортом...

Как уже сообщал Русский TVNET, на днях Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагает поправки к Закону о труде, предусматривающие, что работник при выполнении обязанностей имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном языке.

Nacionālā apvienība prasa tiesības darba ņēmējam runāt valsts valodā

«То, что работодатель запрещает работнику быть граждански ответственным и говорить с людьми на латышском языке - унизительно. Если депутаты поддержат предложенные нами поправки, то у каждого работника в сфере обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке», - сказал сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс.

Нацблок также считает, что к требованиям рынка труда лучше приспособлены школы с русским языком обучения, где обучают русскому, английскому и латышскому, а в латышских школах в первую очередь изучаются английский и немецкий языки, а затем уже русский. Именно это по мнению нацобъединения является одной из причин отъезда людей из Латвии в Англию, Германию, Ирландию и другие страны.

После прочтения этих постулатов, включающих в себя явные несуразицы и несоответствия, у Русского TVNET возник ряд вопросов, с которыми мы обратились в крупнейшие торговые сети и, в конце концов, Латвийскую конфедерацию работодателей.

Признаем сразу, представители Maxima и Rimi были, мягко говоря, весьма деликатны и дипломатично осторожны в своих ответах.

Директор Департамента корпоративных отношений «Maxima Latvija» Иварс Силванс:

"Работники, которые ежедневно обслуживают клиентов, должны знать латышский язык и начинать общение именно на госязыке. Конечно, ситуации могут быть разные, поэтому при обслуживании наши сотрудники стараются приспособиться «под язык», чтобы помочь в процессе покупок или при поиске нужного товара. Для нас важно, чтобы клиент чувствовал себя удобно, и знал, что его понимают.

В случаях, когда покупатель, например, турист, обращается к работнику на иностранном языке и сотрудник его понимает, ответ может быть дан на языке покупателя. Но, подчеркиваем, начало общения всегда должно быть на государственном языке".



Руководитель по общественным отношениям Rimi Latvia Инга Бите:

"Принимая сотрудников на работу, мы руководствуемся требованиями Закона о госязыке и знания иностранных не обязательны для продавца. В ситуациях, когда обязанности сотрудника не связаны с прямым обслуживанием клиентов, в соответствии с законом, его знания могут быть ниже установленных норм. Тем не менее, мы всегда учитываем требования клиентов: например, если он начинает общаться на иностранном языке и продавец им владеет, то в случае необходимости, наш сотрудник может общаться на английском или русском языках".



Гораздо откровеннее был в разговоре с Русcким TVNET юрист, эксперт по трудовым отношениям Латвийской конфедерации работодателей (ЛКР) Андрис Алкснис, который честно заявил, что отношение Конфедерации к этой инициативе нацблока, как это было и прежде, негативное.

«Как только приближаются выборы, так «Национальное объединение» начинает выступать с различными предложениями по изменениям в трудовом законодательстве, связанным с государственным языком. Хотим подчеркнуть, что латышский язык является единственным государственным языком в Латвии, так было и будет и недопустимы ситуации, когда работник отказывается говорить с клиентом по-латышски.

Однако, по нашему убеждению, если работник и клиент хотят общаться на каком-либо иностранном языке, то запрещать это нельзя. Мне кажется, было бы странной ситуация, когда турист в Старой Риге зайдет в сувенирный магазин, начнет говорить по-английски, а продавец ему ответит: мы говорим только по-латышски, такой вот у нас закон. Это же ненормально!», - считает Алкснис.

Скептически относится Алкснис и к утверждению Нацблока о дискриминации молодых людей, не знающих русского языка: «Что касается, как заявляет Нацблок, дискриминации на рынке труда, той части латвийской молодежи, которая не говорит по-русски, то мы хотели бы увидеть какие-то конкретные факты и аргументы по этому поводу.

Пока же мы слышим от них лишь какое-то «мы думаем, что это так», то есть, никакой конкретики. У ЛКР другое мнение и в нашем распоряжении нет никакой информации, что этих молодых людей кто-то там дискриминирует. Но нужно же понимать и то, что знание русского языка в стране, где 40% жителей на нем говорят дает определенные преимущества при поисках работы. Конечно, человек может игнорировать русский язык и не учить его, но это его личный выбор и он лишается вместе с этим определенных плюсов на рынке труда. Поэтому, повторюсь, предложение Нацобъединения чисто политическое и никакой юридической аргументации наша Конфедерация в нем не видит».

Эксперт по трудовым отношениям ЛКР также крайне удивлен следующим предложением ВЛ-ТБ/ДННЛ предусматривающим, "что работник при выполнении обязанностей имеет право общаться с жителями Латвии только на государственном языке". На недоуменный вопрос Русского TVNET, "разве сейчас кто-то запрещает, например, продавцам говорить покупателями по-латышски?!", Алкснис сказал следующее: "Видимо, Нацобъединение очень плохо знакомо с Законом о госязыке, что очень странно.

Ведь в Законе сказано, что государственный язык в Латвии - латышский, тогда как же можно кому-то в нашей стране запретить говорить на нем?!

Я помню, что в предыдущем созыве в рядах Нацблока депутат Винета Пориня очень активно выступала насчет дискриминации латышской молодежи. Насколько я знаю, ее политическая карьера закончилась на том, что в нынешний Сейм ее даже не выбрали.

Конечно, любая политическая партия имеет право перед выборами идти со своими инициативами и предложениями, но, как я уже говорил, в этом предложении "Нацблока" мы не видим аргументации".

Недоумевает представитель ЛКР и по поводу того, как, в случае принятия поправок «Нацблока», можно будет отличать местных жителей от приезжих.

«Что, за каждым кассиром в магазине будет стоят инспектор из Центра госязыка и оценивать, кто из покупателей потенциально может говорить по-латышски?! Эти предложения могут довести до такого абсурда, что человеку в магазине нужно будет показывать паспорт, чтобы доказать свою государственную принадлежность».



Представитель Национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Янис Домбрава:

- Наша инициатива, конечно, будет широко обсуждаться в соответствующих комиссиях Сейма. Главное - снизить дискриминацию наших латвийских работников в Латвии. Вот, мой личный пример. Один мой знакомый, компьютерщик, уехал в Великобританию, потому что ему надоело, что во всех компаниях от него требовали знание русского языка, хотя его работа была связана исключительно с программированием. И таких примеров очень много.

Домбрава также пояснил Русскому TVNET, как можно будет отличить местного жителя от приезжего. "Если человек не является жителем Латвии, то он на это очень ясно укажет. Конечно, паспорт никто у него не попросит, но практика показывает, что гражданин или негражданин Латвии, проживший здесь 50 лет, очень часто проявляет агрессию, если его кто-то из работников не обслуживает на русском языке.

Ну так его и не должны обслуживать на русском! И если этот клиент обратиться к руководству магазина с жалобой на обслуживание, то у него не будет никаких оснований предъявлять какие-то там претензии. Предложение "Нацблока" защитит тех сотрудников, которые выбрали для общения с клиентом латышский язык".