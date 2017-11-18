Латвия отпраздновала день независимости: как это было

Красочным салютом завершились мероприятия в честь 99-летия провозглашения независимости Латвийской Республики. В целом же, праздничные мероприятия продолжались весь день. Наибольшее число зрителей, не считая салюта, конечно, собрал военный парад на набережной 11 ноября: люди приходили целыми семьями, многие с прицепленными на одежду красно-бело-красными ленточками и флажками Латвии.

Перед парадом прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы, в которой приняли участие государственные должностные лица, политики и многие латвийцы.

Цветы к памятнику возложили президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне, спикер Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Марис Кучинскис, а также члены правительства, депутаты Сейма, руководство Рижской думы, иностранные послы, представители Национальных вооруженных сил и армий других государств.

Благодаря благоприятным погодным условиям в этом году в военном параде смогли участвовать военные вертолеты, которые пролетели над Даугавой - один с флагом Латвии, второй - с флагом НАТО. Понаблюдать за мероприятием собрались тысячи жителей Риги и гостей столицы.

Перед началом парада его участников приветствовали президент Латвии Раймонд Вейонис, министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш, а также командующий парадом Ингус Визулис.

Президент поздравил всех собравшихся на набережной 11 ноября с годовщиной основания государства, подчеркнув, что во многом оно появилось благодаря латвийской армии. «В то время плечом к плечу с закаленными в боях Первой мировой войны солдатами встали седые ветераны, школьники и студенты, беженцы и обычные рабочие. Их объединяли почти сверхъестественные решимость, отвага и вера в идею. В идею своего государства», - сказал президент.

Он отметил, что нынешний век принес много изменений, новые угрозы и вызовы. «Однако как главнокомандующий вооруженных сил могу с уверенностью сказать - мы готовы защитить свою страну», - подчеркнул Вейонис.

Президент поблагодарил за поддержку союзников, а также тех, кто каждый день заботится о внутренней безопасности страны - пожарных и спасателях, полицейских и пограничниках.

В завершении своего выступления Вейонис отметил, что Латвия в военном плане еще никогда не была столь сильной и надежной, как сегодня, однако этого недостаточно, потому что безопасность государства - это гораздо больше, чем просто физическая оборона. «Каждый из нас может сделать Латвию более безопасной и сильной, взяв на себя ответственность за свой выбор и поступки, укрепляя ее каждый день словом и делом», - сказал президент.

Помимо латвийских военнослужащих, в параде участвовали представители союзнических сил по НАТО из Дании, Германии, Эстонии, Великобритании, Литвы, Швеции и США, а также военнослужащие многонациональной группы под руководством Канады, в состав которой входят солдаты из Испании, Италии, Польши, Словении и Албании.

Днем в субботу на торжественной церемонии в Рижском замке за различные достижения 71 человек получил высшие государственные награды. Перед награждением президент Раймонд Вейонис отметил, что рад видеть такую большую компанию получателей наград. Он указал, что люди заработали это своей работой, упорностью и смелостью.

Среди прочих за особые заслуги перед Латвией решением Орденского капитула орден Трех Звезд был присужден боксеру Майрису Бриедису и композитору Улдису Мархилевичу. Бриедису был присвоен орден Трех Звезд III степени, он был назначен командиром ордена, в свою очередь Мархилевича наградили орденом Трех Звезд IV степени и он был назначен начальником ордена. Так как Бриедис находится за границей, он награду получит позднее.

Были награждены и другие должностные лица, военные и сотрудники образования.

Примерно за час до шествия у памятника Карлиса Улманиса прошел концерт, который посетило большое количество людей. К завершению концерта часть присутствующих зажгла факелы, которые участникам мероприятия раздавали бесплатно.

Во главе шествия можно было заметить представителей Нациобъединения, а государственный флаг нес сопредседатель политической силы Райвис Дзинтарс. Большое количество зрителей наблюдало за шествием со стороны.

Шествие завершилось недалеко от памятника Свободы. Собравшихся попросили сдать факелы перед пересечением трамвайных рельсов, не доходя до монумента. Многие так и делали, продолжая путь к памятнику без них.

По подсчетам организаторов, в мероприятии приняли участие порядка 17 000 человек. Сопредседатель объединения Дзинтарс агентству ЛЕТА рассказал, что в этот раз было около 18 000 участников шествия.

Затем у памятника Свободы с торжественной речью выступил президент Латвии Раймонд Вейонис. По его словам, чтобы Латвия процветала и жизнь стала лучше, нельзя ни на мгновение останавливаться на достигнутом.

Глава государства выразил мнение, что Латвия - не только имя: это вера в свободу, которая передается от поколения к поколению, не единожды обошедшаяся в наивысшую цену. Кроме того, это и земля, какой больше нигде нет. «Латвия - это мы, здесь и сейчас», - отметил Вейонис.

Он указал, что у каждого из нас свой рассказ о Латвии и он хотел бы, чтобы это был столетний рассказ о нашей свободе.

«Сегодня под красно-бело-красными флагами я смело могу сказать - мы победили».

Valsts prezidents @Vejonis saka valsts svētku uzrunu pie Brīvības pieminekļa. 🇱🇻 https://t.co/QYSVAEwycM pic.twitter.com/DoRaUcbtqm— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 18, 2017

Завершилась же все грандиозным 15-минутным салютом, посмотреть на который собрались десятки тысяч жителей Риги и гостей столицы. Собрались люди различного возраста - как дети, так и старики. Многие пришли с семьями.

Люди выстроились по обеим берегам Даугавы, а также на мостах.

Часть присутствующих снимала салют на телефоны и камеры.

Завершение красочного представления было встречено аплодисментами.