Смерть на работе: 20 работников погибли, еще 12 найдены умершими на рабочих местах

За травмы, полученные на рабочих местах, в этом году до начала ноября выплачено возмещений более чем на 20 тыс. евро, свидетельствуют данные страхового общества BALTA (группа PZU). По сравнению с тем же периодом прошлого года количество несчастных случаев выросло на 40%.

«Хотя в прежние годы количество заявленных несчастных случаев было больше в начале и конце года, в этом году наблюдается тенденция увеличения их количества с мая по сентябрь. Это может быть связано с ростом объемов строительства. Кроме того, много зарегистрированных BALTA несчастных случаев произошло при работе с разными ремонтными инструментами.

Однако ошибочно думать, что травмы могут получить только представители профессий повышенного риска. К сожалению, люди страдают и в несчастных случаях в офисах, в совершенно повседневных ситуациях, например,

становясь на крутящееся кресло, чтобы достать какой-то предмет, падая на лестнице или зажимая пальцы дверями",

– рассказывает Сандра Пиеткевича, руководитель управления продуктов для лиц и подписания рисков BALTA, отмечая, что часто причинами являются также усталость и перегрузка.

В целом в трети или 33% несчастных случаев травмируются руки, пальцы и кисти, в 17% случаев пострадавшие получают раны, в 15% случаев – травмы ног и стоп, в том числе переломы и растяжения.

По данным Государственной трудовой инспекции (ГТИ), в этом году до середины ноября в результате несчастных случаев пострадали 1312 работников, в том числе 146 человек получили тяжкие телесные повреждения,

20 работников погибли и еще 12 были найдены умершими на рабочих местах (возможно, смерть наступила по естественным причинам).

«В этом году тяжело пострадавших и погибших работников меньше по сравнению с прошлым годом. Однако по-прежнему основные причины несчастных случаев связаны с небезопасным поведением – недостаточным вниманием, несоблюдением правил охраны труда или инструкций. Примерно в 30% случаев травмируются пальцы или кисти рук, в 10% случаев – голова и ступни.

Обязанность работодателя состоит в том, чтобы создавать безопасную и безвредную для здоровья рабочую среду, обязанность работника – соблюдать установленные требования безопасности труда и не вести себя необдуманно", – говорит Линда Матисане, руководитель отдела сотрудничества и развития Государственной трудовой инспекции, отмечая, что в этом году больше всего несчастных случаев произошло в деревообрабатывающей промышленности, в строительстве и в розничной торговле. Летальные несчастные случаи произошли в транспортной отрасли, строительстве и сельском хозяйстве.

Нередко работодатели, узнавая, что несчастный случай произошел по невнимательности, даже не задумываются о причинах, указывая на вину самого работника. Однако ГТИ призывает работодателей тщательно оценить и свою ответственность за происшедшее, чтобы подобные ситуации не повторялись. «На внимание работника влияют несколько факторов, в том числе усталость, нагрузка на работе и стресс в рабочей среде.

В небезопасной рабочей среде и при комбинации названных факторов вопрос не в том, произойдет ли на работе несчастный случай, а в том, как скоро он произойдет», – обращает внимание Л. Матисане.