Как провести выходные: идеи для культурного и активного отдыха

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

Семейные мероприятия

FOTO: Пресс-фото

Встреча с гномами Чучумуйжи

Рижский музей югендстиля приглашает детей 4-8 лет выяснить, как семейство гномов Чучумуйжи готовится к Рождеству. Ребята выяснят, чем заняты мысли гномов перед самым большим праздником в году, когда у них полно работы. А также узнают, что необходимо для ощущения праздника дома, какие сделать заготовки, чтобы празднование удалось на славу, а также о том – ждут ли гномы снега? На утреннике дети творчески и активно проведут время с котом Альбертом, крестной гномов Кристиной и гномами из Чучумуйжи. Будет возможность сфотографироваться в фотосалоне с роскошными шляпами, сыграть в игру с орнаментом и построить свой дом в югендстиле в виртуальной экспозиции музея.

Когда: 3 декабря в 12:00



Где: Рижский музей югендстиля, ул. Алберта, 12

Цена: 2 евро

Рождественский благотворительный рынок

В Ратуше пройдет Рождественский благотворительный рынок, организованный Международным женским клубом. Это возможность посетить более 29 стендов с подарками от зарубежных посольств, попробовать национальную кухню разных стран и принять участие в благотворительном аукционе.

Когда: 2 декабря с 11:00 до 16:00

Где: Ратуша, Ратушная площадь, 1

Цена: вход бесплатный

В Риге зажгут праздничную ёлку

В преддверии первого дня Адвента рижан и гостей столицы ждут на Домской площади, где будет зажжена праздничная ёлка. Детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri и актер Марис Безмерс развлекут присутствующих постановкой «Зимняя сказка садовника» (Dārznieka ziemas pasaka), а динамические оттенки мероприятию обеспечат воспитанники школы барабанщиков Анджея Грауда.

Когда: 2 декабря в 17:00

Где: Старая Рига, Домская площадь

Цена: бесплатно

«Парад гномов» в Ильгюциемсе

Рижский культурный центр «Ильгюциемс» организует мероприятие под открытым небом «Парад гномов» - торжественное шествие со двора культурного центра «Ильгюциемс» к парку усадьбы Нордекю и обратно к первоначальному месту сбора. В ходе мероприятия будет представлена сказка о Великом гноме и Моховом гноме, которые живут рядом с большим камнем в парке Нордекю. Участников праздника ждут игры, зажжение рождественской ёлки, чаепитие в большом зале и многое другое.

Когда: 3 декабря с 17:00 до 19:00

Где: рижский культурный центр «Ильгюциемс», бульв. Анниньмуйжас, 29

Цена: бесплатно

Рождественский базарчик в квартале Калнциема

На рождественском базарчике свои товары предлагают латвийские производители! Всех гостей ждут насыщенная культурная программа и развлечения! Мастера уже приготовили украшения для елки и то, что надо спрятать под елку. Местные экологические продукты станут украшением праздничного стола. Детей ждут карусели, мастерские, сюрпризы и даже цирк.

Когда: 2 и 3 декабря с 10:00

Где: ул. Калнциема, 35

Спорт

FOTO: dinamoriga.lv/Raimonds Volonts

Хоккей. КХЛ

Рижское «Динамо» - братиславский «Слован»

В ближайшее воскресенье рижское «Динамо» вернется на родной лед «Арены Рига», где проведет встречу с братиславским «Слованом». Примечательно, что оба клуба являются одними из аутсайдеров Западной конференции - «Динамо» после с 25 очками после 36 матчей занимает последнюю строчку в турнирной таблице, тогда как у «Слована» - на 15 очков больше и 11 место в конференции.

Когда: 3 декабря в 17:00

Где: «Арена Рига»

Цена: 5 - 88 евро

KOK WORLD GP 2017

2 декабря 2017 г. в спортивно-развлекательном комплексе «Арена Рига» впервые в рамках одного бойцовского шоу пройдет сразу два турнира: знаменитая международная серия «MMA BUSHIDO», которая приедет в Латвию впервые, и финал мирового гран при 2017 года уже полюбившийся зрителям серии «КОК», т.е. «KOK’52. WORLD GP FINAL 2017 IN RIGA».

В первой половине вечера, в боях ММА бушидо лучшие бойцы MMA Латвии – Даник Васненок, Хасан Межиев и другие – сразятся против сильнейших бойцов мира.

Во второй части, «KOK’52 WORLD GP FINAL 2017 IN RIGA», пройдет полуфинал и финал чемпионатa мира в самом популярном весе: -85 кг. В нём четверо победителей восьмёрки, которая пройдёт 28 октября в «Арене Рига», будут соперничать за право назваться чемпионом мира по версии KOK.

Помимо этого, в cупер боях выступят сильнейшие бойцы Латвии: Заур Джавадов, Вячеслав Тевиньш, Раймонд Аукштикалнис, Кристап Булмейстарс и др. Их соперниками станут спортсмены со всей планеты.

Когда: 2 января в 19:00

Где: «Арена Рига»

Цена: 12,6 - 50,6 евро

Хоккей. Хоккейная лига Optibet

HK PRIZMA - HK LIEPĀJA/OPTIBET

Когда: 2 декабря в 13:00

Где: Спортивный центр «Вольво»

HS RĪGA - HK MOGO

Когда: 2 декабря в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK ZEMGALE LLU - HK KURBADS

Когда: 2 декабря в 15:00

Где: Елгава

Гандбол. Высшая лига SynotTip

Jūrmalas Sports - MSĢ/LAT-Hertz

Когда: 2 декабря в 13:00

Где: Спуньциемс

SK Latgols - HK Vaiņode

Когда: 2 декабря в 17:00

Где: Лудза

HK Ogre/Miandum - Celtnieks Rīga

Когда: 2 декабря в 19:00

Где: Огре

SK Latgols - Dobeles Tenax

Когда: 3 декабря в 15:00

Где: Лудза

ASK/LSPA - HK Vaiņode

Когда: 3 декабря в 17:00

Где: ASK, Rīga

Гандбол. Женская высшая лига

LSPA - LAT-2002/Dobele

Когда: 2 декабря в 15:00

Где: ASK, Rīga

SK Latgols - REIR Dobele

Когда: 2 декабря в 17:00

Где: Лудза

Salaspils SS - LAT-2002/Dobele

Когда: 3 декабря в 17:00

Где: Саласпилс

Баскетбол. Латвийская лига Olybet

Jūrmala - BK Jēkabpils

Когда: 2 декабря в 19:30

Где: DSN

Latvijas Universitāte - Betsafe/ Liepāja

Когда: 3 декабря в 18:00

Где: Олимпийский спортивный центр

Концерты

FOTO: Пресс-фото

Королевский Рождественский гала-концерт

Сара Брайтман, коммерчески самое успешное сопрано всех времен, выступит на «Арене Риге» с особенной программой - Королевским Рождественским Гала-концертом (Royal Christmas Gala).

Oснователь и самый известный представитель поп-оперного жанра выступит вместе с группой «Gregorian», а также с специальными гостями. Шоу, обогащенное красочными световыми эффектами, должно принести настоящий праздник восхитительных эмоций.



Музыкальная программа вечера составлена таким образом, чтобы включить в себя как классические Рождественские мелодии, так же и самые известные хиты артистов, которые они будут выполнять и сольно, и в дуэтах, а так же в неожиданных комбинациях. Музыкальное сопровождение обеспечит первоклассный симфонический оркестр.

В течение 30 лет ее имя из театров и концертных залов постепенно распространилoсь на арены и стадионы, завоевывая подлинное восхищение миллионов слушателей во всем мире.

Когда: 1 декабря

Где: Арена Рига

Цена: от 55 евро

Otra Puse

Известная латвийская группа выступит с большим концертом. Особым гостем станет Антра Стафецка.

На концерте прозвучат лучшие хиты: Vēstules, Ieskaties, Nakts vai Rīts, Dievs dod, Rīga, Pēc lietus, Uzzīmē mani, Savādā, Ave Pali и другие.

Когда: 1 декабря

Где: Palladium

Цена: 15 евро

Ночная жизнь

FOTO: Flickr/Alpha du centaure

Общественнополитическая сатира от Васи Обломова на сцене Crystal Club

1 декабря Вася Обломов сыграет концерт в столичном ночном клубе «Crystal».

Зрителей ждет деструктивная критика самых болезненных аспектов российской действительности, издевательская общественнополитическая сатира, размышления о том, что и почему любят люди, смех сквозь слезы.

Когда: 1 декабря

Где: Crystal Club

Цена: 20.00 - 170.00

Романтическая лирика от Кирилла Мойтон на сцене клуба FIRST

Романтичный исполнитель Кирилл Мойтон стремительно завоёвывает сердца прекрасной половины человечества. Его уникальный тембр и наполненные чувственности текста пронзают до глубины души. Артист успел прославиться как автор нашумевшего хита популярного исполнителя T-Killah и Веры Брежневой «Этажи». Песни Кирилла выделяются своей искренностью и моментально завоевывают вершины хит-парадов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Кирилл Мойтон задает тон российскому шоу-бизнесу!

Когда: 2 декабря

Где: FIRST

Главные хиты 2011-го года от Alex Gaudino в клубе Coyote Fly

Alex Gaudino — знаменитый, уважаемый музыкальный продюсер и DJ Италии. Его композиция «Destination calabria» буквально взорвала весь мир и гремит по сей день. Хотите по-настоящему оторваться и насладиться горячими хитами современности, то тогда вам строго выписываем рецепт: сходить на концерт Alex Gaudino. Не пропустите горячую ночь!

Когда: 2 декабря

Где: Coyote Fly

Цена: 5.00 - 15.00