Сколько стоит украсить Ригу на зимний сезон?

Близится Рождество и другие зимние праздники, а это значит, что уже совсем скоро латвийская столица засияет тысячей ярких огней. Во сколько это обойдется городскому бюджету и что нового в этом году увидят жители столицы — обо всем этом и не только в программе Латвийского радио 4 «День за днем» рассказал представитель предприятия Rīgas Gaisma Эдмунд Кресле.

По словам специалиста, этой зимой город украсят несколько сотен элементов декоров с праздничной иллюминацией: гирлянды мигающих лампочек, декоративные светящиеся снежинки, светодиодные дожди.

«В этом году мы добавим некоторые новые объекты — чуть более ста декоров будет в Парке Кронвальда; будет около ста декоров возле пруда Марас на улице Марупес; затем мы поставим новый декор на бульвар Анниньмуйжас, там тоже порядка сорока; добавим еще звезды возле Оперы, и в целом на установку и закупку чуть больше 220 тыс. евро уйдет. Уже ушло, скажем так», — добавил Кресле.

Еще около 70 тысяч евро потребуются на демонтаж инсталляций.

«Это деньги самоуправления, которые выделяются как раз на эти цели. Именно на украшения», — пояснил специалист.