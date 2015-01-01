Стало известно, что появится на месте завода «Radiotehnika»

В начале будущего года строительная фирма «Velve» завершит снос многоэтажки бывшего завода «Radiotehnika» по адресу проспект Курземес, 3В, сообщила агентству ЛЕТА представитель компании Иева Шарипо. После этого там планируется построить магазин «Depo».

«Согласно плану, снос здания планируется завершить до конца этого года. В данный момент работы проходят согласно согласованному графику, однако все время нужно допускать какую-либо задержку. Затраты на снос соответствуют средним по рынку, но точную сумму назвать не можем согласно условиям закона о конфиденциальности», - пояснила Шарипо.

Стоит отметить, что в связи со строительством «Depo» планируют спилить деревья - 31 осину, четыре ивы, каштан, черемуху и др.

На вопрос, займется ли строительством компания «Velve», Шарипо ответила, что переговоры об этом ведутся. «Мы уже сотрудничали, к примеру, построен «Depo» на ул. Краста, несколько проектов в Литве», - отметила она.

Напомним, 30 апреля 2015 года производитель акустических систем «VEF Radiotehnika RRR» сообщил о продаже недвижимости на просп. Курземес, 3В. Продажная стоимость объекта - 945 000 евро.