Острая недостаточность: кардиологи требуют финансирования для пациентов-сердечников

Больным с сердечной недостаточностью необходимы современные медикаменты, которые государство пока не может включить в список компенсируемых. В то время, как пациентам с другими диагнозами повышают объем компенсаций, сердечно-сосудистые заболевания государством игнорируются, хотя остаются основной причиной смертности в Латвии, сетуют каридологи. Сегодня свою боль они попытаются донести до депутатов Сейма, в надежде, что те помогут решить актуальные проблемы, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Латвийские кардиологи и пациенты просят у государства создать специальную клинику для лечения сердечной недостаточности. Опыт других стран показывает, что такие медучреждения продлевают пациентам жизнь. В нашей — половина больных умирает от этого диагноза в течении пяти лет.

«Повод для создания такой клиники очень серьезный. Лечение может быть дорогим, но оно будет эффективным. Для этого нужен качественнй уход за больным», — говорит кардиолог Карлис Трушинскис.

Чтобы не допускать обострения заболевания, человеку с сердечной недостаточностью необходимо постоянно посещать врача и проходить обследования. Учитывая проблемы с очередями, это сложно. Потому отдельная клиника для таких больных была бы настоящим спасением.

«Часто нужна консультация многих специалистов, и семейному врачу бывает трудно это организовать.

Поэтому должно быть место, где больной, попадая с проблемой, получает все необходимые консультации и помощь от персонала, специально отобранного для работы с сердечниками», — поясняет Трушинскис.

Несмотря на то, что создание таких клиник потребовалы бы от государства определнных вложений, они со временем бы окупились сполна и в будущем только экономили бюджет, уверена руководитель общества пациентов parsirds.lv Инесе Мауриня.

«Опыт других стран, в которых такие клиники есть, доказывает: число смертей от сердечной недостаточности сокращается. Также уменьшается число пациентов-сердечников, попадающих в больницы. Люди, которые страдают от сердечной недостаточности, очень-очень часто бывают в больницах, а это очень дорого для нашей страны. Такие клиники могли бы помочь», — считает Мауриня.

Эту идею кардиологи сегодня, 5 декабря, будут пытаться донести до депутатов подкомиссии Сейма по вопросам здоровья. Это не единственный повод для обращения к парламентариям. Медики хотят обратить их внимание на еще одну проблему — компенсируемые медикаменты для больных с сердечной недостаточностью.

«Есть лекраства, которые снижают смертность, но мы не можем назначить их больным, потому что их до сих пор не компенсируют», — говорит кардиолог Карлис Трушинскис.

В Министерстве здравоохранения понимают озабоченность медиков и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Там признают: эта группа больных пока что осталась за бортом.

«В будущем году определенным группам заболеваний присуждено дополнительное финансирование. Например, онкология, псориаз, язвенный колит. Какие-то деньги выделены и на гепатит С и ВИЧ. А вот кардиология остается без дополнительного финансирования, потому беспокойство пациентов и медиков вполне понятно. К тому же появились современные лекарства, которых нет в списках компенсируемых. Допольнительных средств на них у нас нет, но мы можем попытаться найти их из внетренних ресурсов – поменяв систему компенсируемых медикаментов, заменив какие-то лекарства на более дешевые дженерики. В общем, это вопрос сегодняшней дискуссии», — говорит представитель министерства Инесе Каупере.

Медики недоумевают: от сердечно-сосудстых заболеваний умирает куда больше людей, чем от рака.

По мнению Карлиса Трушинскиса, закрывать на это глаза — просто преступление со стороны государства.

«Борьба с сердечной недостаточностью во многих случаях все еще хуже, чем с раком. Эту проблему нужно воспринимать серьезно», — заключил кардиолог.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии по прежнему одна из самых высоких в Европе. Проблема молодеет — среди пациентов-сердечников все чаще встречаются люди в 30-летнем возрасте.