В Зиепниеккалнсе родители на глазах у детей подрались на улице

2 декабря незадолго до полуночи сотрудники земгальского управления муниципальной полиции Риги отправились на вызов в Зиепниеккалнс, где несколько жителей заметили дерущихся мужчину и женщину. Рядом с агрессивно настроенной парой находились двое маленьких детей.

По указанному адресу на улице пару найти не удалось, однако жительница дома, находящегося по соседству, открыла окно и пригласила стражей порядка в дом. Женщина открыла двери подъезда и спросила, приехали ли полицейские к семье, живущей в этом доме. Жительница рассказала, что совсем недавно двое взрослых дрались и кричали, а рядом находились двое плачущих детей. Женщина указала и на квартиру, где проживает громкая семья.

Крики и звуки ссоры, доносившиеся из квартиры, были слышны даже в подъезде. Двери открыла женщина с растрепанными волосами. Она уже многократно попадала в поле зрения полиции в связи с агрессивным поведением к окружающим. К дверям поспешил и мужчина, который продолжил ссориться с супругой даже в присутствии полиции. В свою очередь рядом плакали двое детей. В результате, полицейские были вынуждены разлучить взрослых и поговорить с каждым из них по отдельности. Видимых телесных повреждений у них не было.

Женщина начала разговор с криков и ругательств. Полицейские многократно просили ее успокоиться и объяснить, что произошло. В это время дети помчались к отцу, который уже успокоился. Мужчина пояснил, что женщина начала конфликт на почве ревности.

В свою очередь женщина рассказала, что причина ссоры - интерес супруга к более молодым женщинам. Во время конфликта произошло и рукоприкладство.

Полицейские пояснили, что в таких случаях можно обращаться в полицию с заявлением для установки запрета на приближение. В отсутствие супруга можно принять решение о совместном проживании или о разводе. Женщина пояснила, что хочет продолжать совместную жизнь с отцом обоих детей и категорически отказалась писать заявление.

С родителями провели переговоры по поводу агрессивного поведения в присутствии детей. Примечательно, что взрослые были трезвы.