«Движение «За!«» предлагает убрать норму о привязке медицинских услуг к соцвзносам

Партия «Движение «За!«» намерена голосовать против «запрета на здравоохранение для 300 тыс. человек» и предлагает исключить из закона о финансировании здравоохранения привязку медицинских услуг к социальным взносам.

Как сообщила представитель партии Марта Криваде, если предложение не будет учтено, партия не поддержит законопроект. «Движение «За!«» считает, что бюджетное здравоохранение должно быть доступно всем жителям Латвии независимо от их доходов.

«Нуждающиеся жители Латвии не могут выделить средства на оплату страховой медицины. Если их не лечить, запускать серьезные болезни, оказывать помощь только в критических случаях, обществу это обойдется намного дороже», - говорит председатель правления «Движения «За!«» Даниэль Павлютс.

При этом партия поддерживает выделение на медицину 1% от социального налога и финансирование медицины в размере 4% от ВВП.

Членами "Движения "За!" являются несколько депутатов, продолжающих работать во фракции "Единства".