«Закон о сожительстве»: политики опасаются начала легализации гей-браков

На портале общественных инициатив manabalss.lv предложение принять в Латвии закон «О сожительстве» собрало необходимые 10 000 подписей. Предложение будет направлено на рассмотрение в Сейм. Однако уже сейчас некоторые политики выступают против идеи.

Нужен ли в нашей стране закон, который обеспечит равноправие женатых и неженатых пар, узнавала Наталья Мещерякова.

Инициатор принятия закона «О сожительстве» Юрис Пуце. Он уверен, что защита государства в настоящий момент недоступна неженатым парам. Они не получают налоговые льготы, не могут наследовать, не получают помощь от государства или самоуправления в случае гибели супруга. Поэтому Латвии необходимо принять закон, позволяющий неженатым парам зарегистрировать свою совместную жизнь и стать юридически признанной семьей.

«Все больше и больше семей в Латвии живут вне брака. Около 40% детей рождаются вне брака. Такая ситуация сейчас не только в Латвии, но вообще в мире. И мы видим, что очень большое число семей живут в сожительстве. Нынешние законы, защищающие права детей и семей, уже устарелы.

У семей, живущих в гражданском браке, степень социальной защиты значительно ниже, чем у остальных семей», — пояснил Пуце.

С такой точкой зрения не согласен депутат Сейма, член его президиума Гунарс Кутрис. По его мнению, предлагаемый закон повторяет такую уже существующую в стране форму союза как зарегистрированный брак.

«Во-первых, это завуалированная попытка ввести однополые браки, просто под другим названием.

Это стопроцентно понятно. Потому что для других людей есть возможность пойти и заключить в загсе нормальный брачный контракт, и все.

Второй момент, который хотят достигнуть этим законом — это, конечно, имущественные отношения и наследственное право сожителя», — считает Кутрис.

Министр юстиции Дзинтар Расначс также заявил, что возглавляемое им ведомство не поддержит инициативу на портале Manabalss.lv о необходимости в Латвии Закона о сожительстве. Несмотря на то, что петиция собрала необходимые для рассмотрения ее Сеймом 10 тысяч подписей жителей страны, Дзинтарс считает, что в этом вопросе нельзя делать поблажек.

«Этот шаг словно нога в дверях, открывающих путь к однополому сожительству и последующей легализации однополых браков и усыновления детей в таких браках»,

— уверен Расначс.

Политик заявил, что правктика Европейского суда по правам человека показывает —

если правительство разрешает внебрачное сожительство, то в итоге его вынуждают делать и последующие шаги в этом направлении.

Проект закона «О сожительстве» разработан по образцу принятого в Эстонии в прошлом году одноименного закона. Он предусматривает для неженатых пар возможность зарегистрировать свое сожительство у нотариуса, что дает им соответствующие гражданские и административные права. В Латвийском объединении юристов считают, что такой закон следовало бы принять и у нас.

«Любые гражданские отношения можно регулировать по-разному, — именно поэтому они гражданские.

Могут быть особенные ситуации, при которых люди не могут зарегистрироваться, поэтому наши коллеги из Эстонии приняли подобный закон. Он может решить много проблем, например, если пара не успела зарегистрироваться, или с одним из партнеров что-то случилось», — рассказывает представитель объединения Николай Озолиньш.

Адвокат Евгения Тверьяновича-Боре представляет интересы потерпевших в уголовном деле об обрушении магазина Maxima в Золитуде. Как известно, среди погибших в трагедии спасатель. Его гражданская жена не может претендовать на статус потерпевшей и соответствующие компенсации из-за того, что пара не была расписана.

«Пара долгое время проживала вместе, есть общие дети, но суд не признает супругу погибшего потерпевшей

в этом конкретном процессе. И это как раз то условие, которое сейчас выдвиагет государство: заключая брак, пары имеют все социальные и юридические преимущества.

С одной стороны, вопрос — почему пара не может заключить отношения в форме привычного для нас всех брака, зачем изобретать велосипед? Но с другой стороны, мы живем в век таких стремительных перемен, и, конечно, каждый может выбирать форму, в которой он поддерживает отношения со своей второй половиной»,

— заключила адвокат.

Сейчас в законе «О сожительстве» проверяют на предмет полученных голосов. Смотрят, чтобы все подписавшиеся были совершеннолетними гражданами Латвии. После этого инициатива попадет на рассмотрение в комиссию Сейма. Если комиссия идею одобрит, то быть или не быть закону «О сожительстве» в Латвии будут решать депутаты голосованием.