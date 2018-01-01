Cгоревшая церковь в Сигули: Есть подозрения в поджоге

Адажская евангелическо-лютеранская община планирует заново построить церковь в Сигули, сгоревшую в ночь на воскресенье.

Как рассказала руководитель общины Инесе Лауденбаха, церковь не удалось застраховать, так как страховщики на это не соглашались.

Священник общины Ивар Екабсонс считает, что «по доброй воле людей и с благословения Бога» храм удастся отстроить.

После пожара от церкви остался только фундамент. Причины пожара будут расследовать ответственные органы, но у общины есть подозрения в злонамеренном поджоге, как как церковь начала гореть с одного угла, а летом уже была одна попытка поджечь ее.

В общине рассказали, что церковь планировалось открыть для богослужений в 2018 году, а в этом году собирались пожертвования на четвертый этап ее реконструкции, которая финансировалась также из фондов ЕС. На начало декабря работы были почти завершены.

Как ранее сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), вызов на пожар поступил в 5.22. Крыша здания горела открытым пламенем. Во время ликвидации пожара обрушилась башенка церкви и стена около нее.

Пожар удалось локализовать в 7.46. Был объявлен пожар повышенной опасности, на тушении работали 13 пожарных и три автоцистерны.

Лютеранская церковь в Сигули, построенная в 1729 году, является единственной сохранившейся на Видземском побережье деревянной церковью.