Рижская дума прокомментировала обрушение дома: если что, снесем принудительно

Сегодня же рухнувшее 5-этажное здание в центре Риги будет обследовано промышленными альпинистами, к среде подготовлено распоряжение стройуправы о том, чтобы срочно снести здание, и если это не будет выполнено в кратчайшие сроки, то здание будет снесено принудительно, - заявил сегодня председатель Комитета городской собственности Рижской думы и Комиссии по строениям Олег Буров. По его словам, это далеко не единственное подобное здание в Риге, которое находилось в плачевном состоянии и угрожало безопасности людей.

Таким же опасным зданием, по словам Бурова, является здание по адресу Марияс 6, которое называют домом-призраком. Дом неоднократно менял владельцев, однако этот факт лишь усугубил ситуацию. Пока владельцы не могут договориться между собой, судьба здания остается под вопросом. После случая с рухнувшей ночью многоэтажкой в центре Риги руководство Рижской думы пообещали заняться вопросом развалин в городе всерьез.

«На этой неделе дума в срочном порядке примет решение о принудительном сносе дома, если его владельцы в кратчайшие сроки сами не займутся ликвидацией последствий, - говорит Буров.

- После приятия решения думы нам по закону нужно ждать 7 дней прежде чем мы начнем реальные работы по сносу дома».

Однако есть и более быстрый вариант: стройуправа Риги сегодня же подготовит владельцам распоряжение о срочном демонтаже рухнувшего здания, это распоряжение вступает в силу незамедлительно, а значит что работы должны начаться сразу же. Если этого не происходит, то дума сносит здание в срочном порядке, не дожидаясь 7 дней. «Это значит, что мы ждем, например до 12 часов среды, и если видим, что ничего не происходит, то просто сносим это здание», - говорит Буров.

По словам Бурова, за последние 18 лет, это третий случай в Риге, когда дома-развалины просто обрушиваются из-за того, что за ним никто не следит и не реновирует. Однако нынешний случай - самый крупных из всех, речь идет о 5-этажном доме. «Мы дали распоряжение департаменту имущества составить список опасных домов - развалин, и в январе следующего года на заседании думы просто дадим распоряжение об их принудительном сносе, если за это время ничего не изменится. Потому что вся эта ситуация длится годами. Владельцы домов платят штрафы, повышенный налог в размере 30 тысяч евро, но ничего это не помогает. По сути, для этих миллионеров развалин это не деньги, и дома стоят в запущенном состоянии годами. Владельцы домов их не продают, но и ничего не делают, хотя во многих случаях есть даже утвержденные проекты реновации таких зданий».

Буров не смог назвать конкретное количество таких опасных домов в Риге, отметив, что дом на Марияс, 6 попадает в такую же категорию. «Сейчас департамент имущества готовит предложения по изменениям к закону, которые будут предусматривать уголовную ответственность за такие действия владельцев жилья,- говорит он. - Сейчас мы не можем принудительно отчуждать право на имущество владельцев тех зданий, которые не следят за их состоянием. Мы можем это делать только для зданий, которые входят в культурное и историческое наследие, но рухнувший дом таковым не является. Дом на Марияс таким является».

Напомним, в центре Риги минувшей ночью обрушился незаселенный пятиэтажный дом. Из соседних зданий спасатели эвакуировали 138 человек. Прибывшая на место происшествия после эвакуации жильцов представитель строительного управления Рижской думы заключила, что обрушившееся здание не представляет опасности для стоящих рядом зданий, и жильцы могут в них вернуться.