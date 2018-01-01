ВЛ-ТБ/ДННЛ предлагает передать документы КГБ архиву

Национальное объединение «Все для Латвии»- «Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) подготовило для обсуждения в коалиции проект поправок к закону, предусматривающий передачу документов бывшего Комитета госбезопасности (КГБ) Латвийскому национальному архиву.

Об этом рассказал после заседания коалиционных партий глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ритварс Янсонс (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Размещение в архиве облегчит процесс изучения документов и их публикации с научными комментариями.

Таким образом будет устранена проблема, что исследователям требуется допуск к гостайне, чтобы использовать помещения Центра документирования последствий тоталитаризма, где сейчас находятся документы КГБ.

Предложение предусматривает передачу документов архиву до 1 марта 2018 года. В среду партнеры по коалиции обсудят предложение, а в четверг его может рассмотреть Сейм.

Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ ранее обратилась к президенту Раймонду Вейонису с просьбой отменить особый закон о КГБ и передать «мешки чека» на обнародование.