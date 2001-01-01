Отличница элитарной школы: болеет триппером и не умеет вычислять месячные

Сифилис, триппер, шанкр, трихомоноз современной молодежи кажутся мистическими заболеваниями из исторических костюмных драм или с другой планеты — Венеры. Знания о сексуально-трансмиссивных заболеваний (СТЗ) гинеколог Ласма Лидака оценивает как «достаточно плохие», а незнание женщинами элементарных физиологических процессов — шокирующим.

Молодые люди, а порой и их родители, считают, что «плохие болезни» с ними, милыми и порядочными людьми, не случатся, но статистика говорит обратное: сексуально-трансмиссивными заболеваниями в 2016 году инфицировались 1739 человек, больше всего урогенитальным хламидиозом — 1401. Чаще всего эта инфекция затрагивает женщин — 902. Сифилисом в 2016 году заболело больше людей, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

7198 – столько человек в Латвии инфицировано ВИЧ и у них уже стадия СПИД. В 2016 году ВИЧ инфицировалось 365. С 2001 года ежегодно увеличивается число новых больных ВИЧ в результате гетеросексуального контакта.

Хотя говорить об эпидемии ВИЧ и СТЗ среди молодежи еще не приходится, заболевания провоцируются слабыми знаниями молодых людей о репродуктивном здоровье и часто об элементарных физиологических процессах, различными мифами о контрацепции, а также двойными стандартами общества — с одной стороны сетуют на низкую рождаемость, с другой — сопротивляются образованию о здоровье.

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Далеко от правды

Половая жизнь также стара как мир, но, актуальные темы со временем не сильно изменились. Надо прекращать делать вид, что ничего не происходит, - советует Ласма Лидака. - Родители должны не поучать и упрекать: «Если узнаю, что это делаешь, будут неприятности!», а предлагать отвечающие реальности решения. «Если делаешь, пожалуйста, вот телефон врача. Можешь сходить и все рассказать, он мне ничего не расскажет». Иначе сидят у дверей девушка с мамой и обе плачут».

Это миф, что современные подростки начинают половую жизнь раньше — так как и ранее средний возраст 17,5 лет. «Изменилось то, что сейчас об этом больше говорят, и первый ребенок у девушек рождается позже, чем у них мам и бабушек. Период между началом половой жизни и моментом, когда стабилизируются отношения с одним партнером, длиннее. Таким образом у девушки большее число партнеров и выше риск заболеть СТЗ». Однако не всегда эти факты связаны. Доктор вспоминает случай, когда к ней пришла 17-летняя девушка с тяжелым двусторонним воспалением яичников. Прогнозы были плохие. Половую жизнь девушка начала совсем недавно, и у нее был только один парень, у которого до этого были другие партнерши. Молодой человек был инфицирован хламидиозом.

Половой акт без презерватива означает риск — не только ВИЧ, но и других не менее опасных сексуально-трансмиссивных заболеваний, говорит Лидака. Хламидиями каждый год инфицируются около 50 молодых людей в возрасте 15-17 лет, свидетельствует статистика. Однако эти данные далеки от реальности, поскольку инфекцию просто не проверяют. Анализы дороги — как-минимум 15 евро. В других Западных странах государство всем сексуально активным женщинам в возрасте до 24 лет раз в год проводит скрининг СТЗ, поскольку, например. Хламидиозом чаще всего болеют молодые мужчины и женщины. Парней сложно уговорить провериться, даже если известно, что его партнерша инфицирована и иллюзий, что он может быть здоров, нет.

Так исторически сложилось — парни не плачут… и к врачу не ходят.

Можно сказать, что урогенитальный хламидиоз — современное заболевание, поскольку ранними методами его просто нельзя было констатировать. Хорошая новость в том, что лечение от этой инфекции не сложное. «И хламидии, и гонорею врачи лечат просто. Если заболевание вовремя распознать, хватает одной дозы лекарства», - пояснила врач. В то же время, если болезнь запущена и воспалены органы малого таза, то необходимо серьезное лечение и последствия могут быть серьезные. Сифилис лечит дерматовенеролог, и процесс сложный.

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Прерванный не означает защищенный

Популярный метод контрацепции во всех возрастных группах Латвии — мужские презервативы, продолжает гинеколог. 90% молодых людей утверждают этот способ использовали в последние полгода. «К сожалению проблема такова, что презерватив используется вместе с прерванным актом. Если девушка говорит, использует презерватив, с трижды переспрашиваю, не было ли случая, когда он не использовался. Обычно выясняется, что ситуация для инфицирования все же была. Презерватив главным образом используют для того, чтобы избежать беременности, а про инфекции забывают. Еще характерно доверие партнеру: уж он позаботится… Девушки верят, что прерванный половой акт — безопасный метод, чтобы избежать беременности, хотя это не так. О риске заболеть молодежь думает меньше всего, поскольку никто не верит, что у этого клевого парня может быть СТЗ. Однако может — чтобы инфицироваться, хватает одного сексуального контакта с инфицированной персоной».

Никто не защищен! Ни у кого на лбу не написано, что у него СТЗ.

Возможно, что инфекция не у какой-то мистической девушки, а у твоей 16-летней дочери, которая учится в хорошей школе, уроки не прогуливает, играет на фортепьяно и вообще из хорошей семьи.

Гонококком в 2014 году инфицировались 12 молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. В 2016 году — 3. Сифилисом в 2015 году болели три девушки-подростка, в 2016 году — две девушки и один парень. ВИЧ в 2016 году инфицировались шесть детей от 1-го до 6-ти лет — четыре мальчика и две девочки, свидетельствует официальная информация. «Надо говорить с детьми об ЭТОМ! Если был небезопасный половой акт, не надо зарывать голову в песок и говорить «ко мне это не относится», а своевременно пойти и провериться».

«Когда у девушки спрашиваю, они не использует презерватив потому, что нет с собой. Она сердится: «Как нет? Всегда с собой!» Вместо ответа она пожимает плечами: «Так получилось...»

У многих девушек есть татуировки. «Когда спрашиваю, где их делали, часть отвечает, дома делал «опытный друг», - говорит Лидака, обращая внимание на один из возможных путей инфицирования, например, ВИЧ или гепатитом.

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Что такое СТЗ?

Оценивая выбор методов контрацепции в различных возрастных группах, выяснилось: чем старше женщина, тем больше среди них таких, кто вообще отказывается от контрацепции. В возрасте с 35 лет снижается число обортов и непланируемой беременности — не потому, что женщины стали умнее и осторожнее, а просто потому, что с возрастом снижается фертильность, рассказывает врач.

В возрастной группе 40-49 многие женщины вообще не предохраняются. Почему? Пожимают плечами также как подростки.

К тому же второй популярный метод во всех возрастных группах — прерванный половой акт. При этом, например, в Скандинавии 90% молодых женщин используют гормональные контрацептивы, которые часто комбинируют с презервативами, чтобы защита была двойной — и от беременности, и от инфекций», - рассказывает Лидака. В странах Старой Европы в молодежных центрах репродуктивное здоровье можно проверить анонимно, быстро, без записи и, что очень важно, бесплатно. У нас же запись, регистратура, очередь, деньги и так далее. Короче, целая серия барьеров, которые у молодых людей нет мотивации преодолевать.

В свою очередь персоны группы повышенного риска — наркоманы и проститутки — в поле зрения гинеколога не попадают, продолжает Лидака. Скорее всего они анонимно проверяются в центрах или лабораториях профилактики ВИЧ в обход врача, или не проверяются вовсе.

Удивляет порой незнание девушек своего тела. Они легко разбираются в современных технологиях, все знают о дизайне ресниц, криптовалюте, детоксе, но смущаются, когда у них спрашивают о менструальном цикле. Случается, что элементарные вещи смущают и взрослых женщин, которым уже 40. Не удивительно, что даже полицейский инспектор, записывая пояснения врача, в недоумении поднимает брови, не зная, что такое на самом деле СТЗ. Не знаю, почему, но людям кажется, что остальное важнее здоровья. Они считают, что хватает один раз 8-летнему подростку что-то рассказать, и он все будет знать. Нет! Он вскоре забудет. Существуют различные способы, как рассказать, почему каше тело важно, как о нем заботиться и следить за физиологическими процессами.

Так в природе устроено, что проблемы нашего здоровья только наши и ничьи другие. В девочек природой не вложено, что им нужен презерватив!

То, что парень хочет или нет — это его проблема. Девушка должна требовать, чтобы во время секса использовался презерватив».

Доктор отмечает, что подросткам не хватает не только умения использовать презервативы, но и общаться с партнером на эту тему. Система образования не задумана для тренировки этих навыков. «Не хватает только того, что учитель громко объявит: смотрите, это презерватив, его надо использовать, иначе будет плохо и вы умрете. Навыки приобретаются за долгое время — интерактивными методами, разыгрывая роли. Сейчас мы ждем от молодежи нереального. Пока не будут натренированы навыки, лекции и записи не помогут. Взрослея человек проходит через процесс развития и в 12 классе не помнит того, что краем уха слышал в 8-м классе».

Как скрыть беременность?

Старые мифы о методах контрацепции по-прежнему живы, и их сложно преодолеть. «Предрассудков много, например, о том, что гормональную контрацепцию или спирали начинают ставить с 18 или 21 года. Это неправда! Если для конкретной женщины это медицински допустимо, то можно делать и раньше. Были случаи, когда девушке прописывали спираль, но она приходила и говорила: «Мама мне не позволяет, говорит, что лучше с презервативом».

Но я же вижу, что у нее уже два года активная сексуальная жизнь, партнеры меняются, а презерватив не используется!

Доктор говорит, что есть девушки, которым она проводит тесты СТЗ три раза в год. Почему? Просто у них меняются партнеры, а с презервативом «как есть, так есть». Нет, они не всегда из социально неблагополучных семей — просто из семей, где у родителей не хватает времени на детей. «У них есть новые телефоны, татуировки и стильная одежда, но девушки без присмотра», - говорит гинеколог. Иногда родители настолько заняты собой, что не видят изменений в теле ребенка.

У одной девушки живот так надулся, что казалось, будто она в положении. У ребенка была опухоль в яичнике, но родители ничего не заметили.

«Когда ребенок сам способен одеться и пойти в школу, внимание родителей ослабевает. Если учитель не звонит из-за проступков, им кажется, что не о чем беспокоиться».

В Детскую клиническую университетскую больницу прибыла 13-летняя девочка — у нее ужасно болел живот. Выяснилось, что она в положении и это предродовые схватки. Родители ничего не знали, и девушка даже не догадывалась, почему пропали месячные. «Такие истории вне времени. Шокирует то, что это происходит в 21 веке, но такова реальность». Доктор говорит, что скрыть беременность удается и худым девушкам. «Обычно родители себя успокаиваются, что в подростковом возрасте все девушки становятся полными, и виноваты гамбургеры».

Защитные пленки для орального секса

Самый молодой возраст начала половых актов, с которым столкнулась врач, 12 лет. Случается, что девушке уже 20, у всех ее подруг ветреная интимная жизнь, сменены многие партнеры, а она не начала половую жизнь, поэтому стесняется и не идет к гинекологу. Однако посещение гинеколога важно для любой женщины. «В нашем менталитете всего стесняться. Нам кажется, что все, что делаем, неправильно», - отмечает врач.

Хотя ситуация меняется в лучшую сторону и все больше родителей способны адекватно говорить со своими детьми, однако для родителей, родившихся в советское время, все еще характерны неуверенность и стыд. «Иногда родителям самим не хватает знаний, но главное — не хватает доверия и открытости. В латышском менталитете вообще не вмешиваться, и это относится ко всему — к эмоциональному, физическому и сексуальному насилию», - говорит время, отмечая, что, заметив, что соседский ребенок ведет себя странно, стоит набраться смелости и поговорить с ним.

Иногда девушку с гинекологом обсуждают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Однако это происходит редко — в Латвии даже с терминологией проблемы. В Европе хорошим тоном считается использовать слово «партнер».

Например, незнакомого человека, об интимном выборе которого вы ничего не знаете, в гости всегда приглашают «с партнером».

В случае, если партнерши меняются, риск инфицироваться чуть меньше, чем в случае с гетеросексуальными отношениями, но метод защиты здесь не особо большой. В магазине интимных товаров можно купить латексные пленки для орального секса. Но они не особо удобные, поэтому ими пользуются редко. Еще есть так называемые женские презервативы, которые не особо популярны. В то же время у мужчин выше риск заразиться в результате гомосексуального контакта.

Хотя об интимных вспомогательных средствах девушки говорят редко, понятно, что они изучают свое тело и пробуют разные, порой сумасшедшие вещи. Случается, что во влагалище девушка оставляет дезодорант или крышечку от флакона духов.

«Родители учат детей, что нельзя засовывать предметы в уши или нос, но не говорят, что во влагалище или анальное отверстие нельзя засовывать ничего, что специально для этого не предназначено».

Кстати, крышечку от флакона часто можно выбрать только при общей анестезии.

Говоря об анальном сексе, доктор напоминает, что после него презерватив надо менять, посольку в толстой кишке специфическая среда — много различных бактерий, которые могут попасть во влагалище и вызвать воспаление.