«Галочка» преткновения: Тысячи пенсионеров остались без положенных льгот

С первого января этого года не работающие пенсионеры инвалиды должны автоматически получать льготы, полагающиеся им по закону. Но многие снова получили пенсию меньше, чем должны были, рассказывает программа «Сегодня вечером» на LTV7.

Закон есть. Информация есть. Порядок прописан. Но неработающие пенсионеры с инвалидностью так и не получили положенные им налоговой льготы.

Из-за того, что Служба госдоходов и Госагентство социального страхования (VSAA) не смогли разобраться с принятыми Сеймом изменениями в законе о подоходном налоге, несколько тысяч пожилых людей недополучили 12 евро.

О том, что около 9000 латвийских пенсионеров, имеющих инвалидность, в прошлом году не получили полагающиеся им льготы, стало известно минувшей осенью. На это в своей ревизии указал Госконтроль.

Оказывается, неработающие пенсионеры-инвалиды имеют право на дополнительный не облагаемый налогами минимум. Но чтобы его получить,

им приходилось подавать заявление в СГД или ставить галочку в специальной графе в системе электронного декларирования.

И это при том, что в распоряжении ответственных служб вся необходимая информация и так была и есть. То есть льготы можно было бы назначать автоматически, без лишней бюрократии. Многие пенсионеры об этом не знали. А бюджет «сэкономил» больше миллиона евро.

«Нужен определенный период, чтобы информация чисто технически дошла до Агентства социального страхования. Поправки были приняты очень близко к концу года. И между ведомствами должно быть соглашение об объеме предоставляемой информации, периодичности. В такой короткий промежуток времени эти вопросы не решить. В течение этого месяца агентство получит от нас необходимую информацию», — оправдывается и.о. директора налогового департамента СГД Илзе Янкова.

Таким образом

все, кто в январе остался без льгот по инвалидности, а это 12 евро в месяц — должны получить их вместе с февральской пенсией,

в которой также будут учтены и февральские льготы.

Глава отдела управления пенсиями VSAA Байба Фелсберга объясняет: «Нам не важно, кто сделает эту отметку в электронной системе, сам человек или Служба госдоходов.

Как только мы видим, что налоговая книжка человека зарегистрирована у нас, так сразу в следующем месяце мы принимаем это во внимание при выплате пенсий. Если эта отметка появилась раньше — мы корректируем суммы выплаты в следующем месяце»